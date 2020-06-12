Сомнолог рассказал, как правильно засыпать и просыпаться

Москва, 12 июня. Максимальная загруженность в течение рабочего дня позволит человеку быстрее заснуть. Об этом рассказал ведущий сомнолог, заслуженный врач России Роман Бузунов, раскрывший секреты здорового сна и утренней бодрости.

Медик рекомендует за 2–3 часа до сна заканчивать активную работу. В особенности это касается тех, кто связан с умственной деятельностью.

«Если у вас есть возможность после работы сходить в тренажерный зал — обязательно сделайте это. Даже 45 минут интенсивной аэробной нагрузки, и ваша нервная система отдохнет, успокоится. Еще Бенджамин Франклин сказал, что усталость — лучшая подушка», — пояснил Бузунов в интервью Пятому каналу.

По его словам, не стоит употреблять кофеиносодержащие продукты после обеда, поскольку они держат нервную систему человека в напряженном состоянии на протяжении нескольких часов.

Секрет же легкого пробуждения заключается в соблюдении режима. Организм привыкает к стабильному графику и начинает нормально переносить ранний подъем.

«Если вы будете две недели вставать в одно и то же время вне зависимости от рабочих и выходных дней, то вы начнете просыпаться за пять минут до звонка будильника, хорошо выспавшись. Ваш организм подстроит ваши циклы сна под ваше время пробуждения», — резюмировал специалист.

В летний период, когда светлое время суток длиннее, сомнолог советует использовать плотные темные шторы, чтобы ложиться спать вовремя.