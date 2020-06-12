Лишенная звания «Женщина года» Тодоренко появилась на обложке журнала

Москва, 12 июня. Лишенная звания «Женщина года» Регина Тодоренко впервые после громкого скандала появилась на обложке глянца. На риск пошел журнал Marie Claire, сделав телеведущую лицом борьбы с домашним насилием.

Новый номер получил название #МыПротивНасилия. По словам главного редактора журнала Анны Бурашовой, Тодоренко стала героиней номера, потому что острые социальные вопросы всегда были и остаются в зоне интересов Marie Claire. Она отметила, что ранее в журнале было опубликовано интервью с правозащитницей Аленой Поповой, но катализатором стала именно история с Тодоренко, которую и было решено поставить на обложку.

«Мы увидели в той истории с Региной самое важное — о проблеме домашнего насилия надо говорить: немедленно, громко, привлекая к разговору максимально большое число экспертов, известных и уважаемых личностей, и женщин, и мужчин», — пояснила Бурашова в комментарии srsly.ru.

Отметим, что фото Тодоренко на обложке необычно еще и потому, что, как правило, Marie Claire выбирает для этого снимки зарубежных знаменитостей.

Напомним, что в конце апреля Тодоренко оказалась в центре скандала из-за неудачного высказывания о проблеме домашнего насилия. Ее слова спровоцировали волну критики. Журнал Glamour принял решение лишить ее титула «Женщина года», Pampers и PepsiCo отказались от сотрудничества с ведущей.

Регина публично извинилась и оперативно выпустила фильм «А что сделала я, чтобы помочь?». Все вырученные средства от ленты были перечислены в фонд по борьбе с домашним насилием. Позднее, Как отмечает «Ридус», она пожертвовала центру «Насилию.нет» 2 млн рублей.