Греция и ЕС готовы пресечь нарушение своих суверенных прав Турцией

Афины, 12 июня. Действия Турции, представляющие угрозу для суверенитета Греции, — это вопрос не только греко-турецких отношений, такая деятельность скажется на отношениях Анкары со всеми европейскими государствами. Об этом заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

«Если Турция намеревается нарушить суверенные права Греции, она должна быть готова к ответным действиям не только с нашей стороны, но и со стороны ЕС», — предупредил он.

Такое заявление вызвано агрессивными действиями турецких властей в водах Средиземного моря и Ливии. Продолжающаяся военная интервенция Турции в североафриканскую страну под прикрытием оказания поддержки так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии сопровождается беспределом Анкары в отношении морских границ ряда государств, в том числе и Греции.

Ранее Афины крайне негативно отреагировали на заключение преступного соглашения между турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем в конце минувшего года. В рамках этих договоренностей Турция фактически посягнула на суверенитет нескольких средиземноморских государств, заявив о демаркации морских границ, что лишь подтвердило имперские замашки турецкого лидера. Анкара достаточно агрессивно действует в Восточном Средиземноморье ради собственных геополитических и финансово-экономических интересов в регионе.

За счет ведения подобной внешней политики власти Турции намереваются заполучить контроль над потенциальными нефтегазовыми месторождениями на ливийском шельфе и вблизи Кипра, а также над энергопоставками между Кипром, Грецией, Египтом и Израилем. Безусловно, это не могло оставаться без внимания заинтересованных стран, на территориальную целостность которых посягнула Анкара. Так, греческие власти активно противостоят турецкому произволу в Средиземном море. Кроме того, греческая сторона также принимает участие в миссии Евросоюза IRINI, направленной на соблюдение оружейного эмбарго ООН, введенного в 2011 году.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что фрегат HS Spetsai ВМС Греции примет непосредственное участие в военно-морской миссии ЕС, призванной пресечь контрабанду оружия в Ливию, осуществляемую Турцией. Также редакцией ФАН отмечалось, что главой IRINI был назначен греческий адмирал Теодорос Микропоулос, что наглядно показало отношение Европейского союза к данному вопросу.

Напомним, на фоне продолжающегося вмешательства Турции во внутренние дела Ливии и недружественных действий турок в средиземноморском регионе отношения между Афинами и Анкарой серьезно ухудшились. При этом военный потенциал Греции позволяет ей отстаивать свои суверенные права даже со столь серьезным оппонентом.