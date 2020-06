Россия ответила на вызовы Вашингтона: бомбардировщики Ту-95МС пролетели в 20 милях от США

Военно-воздушные силы США были вынуждены поднять с военного аэродрома Elmendorf на Аляске истребители F-22 Raptor в сопровождении самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, как только российская воздушная армада в международном воздушном пространстве подошла к воздушным границам США.

Ранее, в течение прошлого месяца, самолеты B-1B Lancer и B-52H Stratofortress из состава сил «Глобального удара» ВВС США пять раз приближались к воздушным границам Российской Федерации на близкое расстояние, в одном случае — до 10 км от линии государственной границы. Причем во всех случаях воздушные агрессоры отрабатывали «электронные пуски» крылатых ракет по конкретным российским объектам военной и гражданской инфраструктуры, о чем они же и не постеснялись отрапортовать в своих средствах массовой информации. Оценочно речь шла об отработке нанесения ракетных ударов по Севастополю, Калининграду, Санкт-Петербургу, Петропавловску-Камчатскому и объектам газо- и нефтедобывающей структуры на севере Сибири.

Во всех случаях приближение американских бомбардировщиков было своевременно вскрыто, самолеты были взяты на сопровождение дежурными силами противовоздушной обороны, в некоторых случаях на выполнение перехвата поднимались истребители, которые сопровождали незваных гостей на отдельных участках полета. Понятно, что такое относительно пассивное поведение российской авиации не вызывало восторга у тех, кто с интересом наблюдал за развитием событий и с надеждой ожидал действий зеркального характера, которые должны остудить крепнущее у потенциального противника мнение о превосходстве своей авиации.

И вот 10 июня дальняя авиация ВКС России ответила на агрессивные вызовы ответным вылетом с демонстрацией своих возможностей. Дивизия дальней авиации, дислоцированная на аэродроме Энгельс, подняла в небо четыре бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, которые действовали двумя группами по два самолета. Каждую группу обеспечивали одним самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания А-50. При приближении к берегам Аляски первую самолетную группу приняли на сопровождение два истребителя Су-35, поднятые с аэродрома Угольные Копи на Чукотке. Вторая группа шла без истребительного прикрытия.

Американское командование NORAD подняло на перехват истребители F-22 Raptor, базирующиеся на аэродроме Elmendorf в районе Анкориджа. Из-за значительного удаления российских бомбардировщиков, а также предполагаемой большой длительности сопровождения истребителям был придан самолет-заправщик KC-135 Stratotanker, а для освещения воздушной обстановки и целеуказания американцы были вынуждены поднять в воздух самолет дальнего радиолокационного сопровождения E-3 Sentry.

Минобороны РФ в нейтральном тоне сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили «воздушное патрулирование» над международными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана. При этом продолжительность полета бомбардировщиков составила 11 часов. Полеты проходили в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ США.

Со своей стороны США на странице Twitter объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщили, что российские самолеты прошли в 20 и 32 милях от воздушной границы, не пересекая ее.

Интересны комментарии, которые пишут читатели официальной страницы NORAD по поводу визита российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС к берегам Америки:

«It happens regularly, its more of a friendly thing rather than hostile. Just checking up on the air-force and if they are still in their full capability».

«Это происходит регулярно, это скорее дружеская вещь, чем враждебная. Просто они проверяют состояние военно-воздушных сил и их боеспособность».

«Long ass range, good fuel efficiency, and an enormous payload capability. They also have supersonic bombers lol».

«Большая дальность полета, хорошая топливная экономичность и огромная грузоподъемность. У них тоже есть сверхзвуковые бомбардировщики!»

«The Russians love doing this as if they're testing American defense as much as possible».

«Русские любят делать это так, как будто они проверяют американскую оборону настолько, насколько это возможно».

В советский период самолеты дальней ракетоносной авиации с аэродромов временного базирования, которые были расположены в Анголе, Вьетнаме, Кубе и Гвинее, были способны дотянуться практически до любой точки планеты, которая бы, по мнению советского военно-политического руководства, нуждалась бы в оказании ей пристального внимания. Агрессия? Нет, ни в коем случае! В то время в мире сохранялся паритет, исключавший в принципе тот мрак, который теперь отдельно взятое государство позволяет себе творить там, где есть чем поживиться.