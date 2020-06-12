Сенатор Джабаров заявил, что Рунет должен перестать быть анонимным

Государство должно строго следить за нарушениями закона в Рунете и не позволять прозападным политическим силам использовать его в качестве инструмента влияния на умы граждан. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал появление в российском сегменте Интернета явно финансируемых Западом «мнений» и материалов, порочащих идею голосования за поправки в Конституцию РФ.

«Если подобное распространяют некоммерческие организации, признанные иностранными агентами и живущие на гранты США, то это является грубым нарушением нашего законодательства и прямым вмешательством во внутренние дела России, — убежден сенатор. — При этом, заметьте, делают это люди, которые сами обвиняли нас во «вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов! Впрочем, не только в них: «руку Кремля» пытаются заподозрить в участии в политических процессах очень многих стран, не приводя при этом никаких конкретных фактов».

Россия же, продолжил парламентарий, имеет неопровержимые улики, подтверждающие финансирование так называемой «несистемной оппозиции» из-за рубежа — именно эти деструктивные политические силы сейчас особенно активно выступают против поправок в конституцию. Само же голосование за них является вопросом исключительной ответственности самой Российской Федерации.

«Это дело наших избирателей, а не американцев, — заявил собеседник ФАН. — И они выскажут свою позицию — положительную или отрицательную — на голосовании 1 июля. А США пускай занимаются своими проблемами — ради чего они, спрашивается, лезут в нашу жизнь? Все неймется им. Это вызывает дикое раздражение».

Джабаров призвал Роскомнадзор пристально следить за Рунетом и оперативно реагировать на все возникающие в нем угрозы национальной безопасности.

«А вот эти сайты, распространяющие фейки, надо обязательно блокировать и запрещать им работать на территории Российской Федерации»,— убежден сенатор.

Более того, продолжил эксперт, сейчас на рассмотрении в парламенте имеется ряд законопроектов, усиливающих роль государства в информационном пространстве. По его словам, к этому пришла не только Россия — целый ряд государств осознал необходимость введения подобных охранительных мер.