Аксенов рассказал, как решат проблему с водой в Крыму

Симферополь, 12 июня. Население Крыма не останется без питьевой воды, заявил 12 июня руководитель региона Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что для решения этого вопроса разрабатывается комплексная система водоснабжения полуострова.

Напомним, что на 85 процентов потребность жителей Крыма в питьевой воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с РФ, в Киеве прекратили подавать воду через данный канал. Украинские чиновники заявляли о том, что не собираются помогать с обеспечением крымчан водой. Воду украинская сторона отключила без каких-либо уведомлений и переговоров.

Проблема водоснабжения полуострова решалась за счет водохранилищ, но за последний год они обмелили в связи с малым количеством дождей активизацией бурения скважин для добычи подземных вод.

В ходе церемонии запуска нового водовода Аксенов пообещал, что система будет разработана и реализована на практике, люди без воды не останутся.