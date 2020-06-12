Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия ограничений в России

Москва, 12 июня. Снятие ограничений в России, введенных в конце марта в рамках борьбы с коронавирусом, может быть эффективно. Об этом заявил профессор университета Падуи, итальянский вирусолог Андреа Крисанти, оценивая решения властей страны и глав субъектов постепенно отказаться от карантина и самоизоляции.

Эксперт подчеркнул, что нельзя «запереть людей дома» на многие месяцы, а передача местным властям полномочий может быть целесообразна. Андреа Крисанти напомнил об опыте Италии, где удалось затормозить распространение вируса. По его словам, в России также как и там приняли решение снять карантин для отдельных отраслей при сохранении некоторых ограничений. Подобный метод может иметь смысл, добавил вирусолог.

По его словам, в Италии даже на пике распространения коронавируса нового типа работали пищевая промышленность, сельское хозяйство и другие жизненно важные отрасли. Другие ограничения власти начали снимать после того, как число ежедневно выявляемых случаев заболевания в стране начало измеряться не тысячами, а сотнями.

«Лично я думаю, что даже один случай — это слишком много, но очевидно, что вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что это компромисс, который принимает в учет социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности», — сказал эксперт.

Он добавил, что именно поэтому план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл». Как считает Крисанти, тот факт, что права вводить или снимать ограничения переданы главам субъектов, может в конечно счете сыграть ключевую роль, так как «местные власти имеют лучшее представление о ситуации на местах, о настроениях и нуждах людей». Соответствующее решение может быть эффективно, резюмировал вирусолог.

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