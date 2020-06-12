В МИД РФ заявили, что Россия помогла 29 странам Африки в борьбе с COVID-19

Москва, 12 июня. 29 государств Африки, а также Африканский союз, обратились за помощью к России с просьбой об оказании содействия в борьбе с распространением COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 11 июня.

По словам пресс-секретаря дипведомства, к настоящему моменту российскую помощь получили такие страны, как Демократическая Республика Конго (28 тыс. единиц лабораторных расходных материалов и более 8 тыс. единиц средств индивидуальной защиты), Джибути (более 20 медицинских модулей многоцелевого применения, палатки и комплектующие для создания двух медицинских комплексов), ЮАР (50 наборов тест-систем) и Гвинея (тест-системы для проведения 6,6 тыс. исследований). Мария Захарова отметила, что сейчас в МИД обсуждают возможность доставки медицинского оборудования и материалов в столицу Гвинеи Конакри при сотрудничестве с объединенной компанией «РУСАЛ» и Роспотребнадзором.

Помимо передачи материалов, необходимых для оказания медицинской помощи, в дипведомстве сообщили о доставке продовольственного груза Союзу Коморских Островов (172 тонны) и Мадагаскару (около 500 тонн) во время пандемии.

Что касается дальнейших перспектив поддержки африканских стран, пресс-секретарь МИД заявила, что в этом году предполагается внести ежегодный дополнительный взнос в фонд Всемирной продовольственной программы ООН в размере 10 млн долларов США. Средства будут распределены в равных долях между Бурунди, Джибути, Сомали, Сьерра-Леоне и ЦАР. Россия также планирует выделить 10 млн долларов США в фонд Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН для борьбы с нашествием саранчи в Восточной Африке. Помощь получат Кения, Уганда и Эфиопия (по 3 млн долларов США) и Южный Судан (1 млн долларов США).