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Билборды с гербом контрразведки СБУ появились возле представительств РФ на Украине

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Билборды с гербом контрразведки СБУ появились возле представительств РФ на Украине

Москва, 12 июня. Служба безопасности Украины «поздравила» российских дипломатов с Днем России, разместив возле представительств РФ билборды с изображением герба контрразведки СБУ. Об этом ведомство сообщает в своем Twitter-аккаунте.

«Поздравительные» конструкции были размещены в нескольких городах Украины.

«У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал», — говорится в сообщении.

Российско-украинские отношение резко ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Новые власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве обвинения категорически отвергают, указывая на внутриукраинский характер конфликта в Донбассе.

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Источник: Twitter
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