Билборды с гербом контрразведки СБУ появились возле представительств РФ на Украине

Москва, 12 июня. Служба безопасности Украины «поздравила» российских дипломатов с Днем России, разместив возле представительств РФ билборды с изображением герба контрразведки СБУ. Об этом ведомство сообщает в своем Twitter-аккаунте.

«Поздравительные» конструкции были размещены в нескольких городах Украины.

«У российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове — хороший патриотический мурал», — говорится в сообщении.

Біля російського посольства у Києві та консульств у Одесі і Львові з’явились біл-борди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А у Харкові — гарний патріотичний мурал.



Привіт від СБУ до так званого «Дня РФ» ???? pic.twitter.com/kYVWz1AfP2 — СБ України (@ServiceSsu) June 12, 2020

Российско-украинские отношение резко ухудшились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Новые власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве обвинения категорически отвергают, указывая на внутриукраинский характер конфликта в Донбассе.