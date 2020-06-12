Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем России

Донецк, 12 июня. Донецкая Народная Республика впервые отмечает День России в качестве государственного праздника, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Жители ДНР устроили большой флешмоб, рассказав, что для них значит Россия. Они поздравили соотечественников с днем России, заявив, что именно эта страна является их настоящей родиной.

«Мы выстояли, мы русские по духу и по крови. Наши дети учатся на родном русском языке. Мы чтим историю и преклоняемся перед подвигами героев. Мы всегда были единым народом, — сказал Пушилин.

Глава ДНР пожелал всем мира, добра и процветания. Пусть каждый работает на благо родины, добавил Пушилин.

В День России на улицах Донецка появились российские триколоры. Жители республики вывешивают флаги РФ на своих балконах.