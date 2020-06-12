США «подбираются» к нефтяным ресурсам в Ливии через вбросы о России

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер попытался оправдать турецкое вмешательство в Ливию вбросами о России.

Дэвид Шенкер в ходе общения с журналистами выразил обеспокоенность Вашингтона «притоком в Ливию российской военной техники, оружия и бойцов из ЧВК «Вагнер», однако при этом не указал каких-то подтвержденных источников, которые доказали бы присутствие российского военного контингента на территории Ливии. Этим «притоком» США пытаются оправдать турецкую интервенцию, которая, в отличие от российского вмешательства, доказана.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил предположение, что подобная риторика со стороны США может быть связана с интересами по добыче нефти в регионе, а для этого необходимо исключить влияние России на Ближнем Востоке. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео также выступал с подобными тезисами — он заявил, что Россия не должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Ливии.

«Если мы говорим о политике США вообще на Ближнем Востоке и в Северной Африке, то понятно: они вначале там ситуацию раскачали «цветными революциями». В результате военные и враждебные режимы, как они их называли, например, Муаммара Каддафи, были уничтожены. И в Ираке было уничтожено правительство. После этого началась череда бесконечных гражданских конфликтов, которые привели к тому, что процветающие регионы практически превратились в некое поле битвы различных интересов», — говорит Леонков.

Эксперт акцентировал внимание на том, что при этом нефтяные запасы пострадавших регионов, чудесным образом оказались в руках компаний, подконтрольных США. Главным образом — ресурсы Ирака и Сирии. По словам собеседника ФАН, когда в Сирии конфликт был в самом разгаре, нефть бесперебойно поступала в Турцию через Ирак и потом перекупалась американскими компаниями.

«Поэтому, когда в США говорят о том, что якобы мы там чем-то мешаем — в чем-то они правы. Да, мы мешаем: мешаем творить беззаконие на этих землях. Мы наводим там порядок — вот Сирию привели в более-менее божеский вид, страна восстанавливается. А то, что они нас связывают с Турцией — это вообще нонсенс. Сейчас Турция больше вмешивается по личной инициативе в Ливию — Эрдоган даже получал разрешение парламента на то, чтобы туда оказывать военную помощь, и как мы видим, она приносит определенного рода результаты», — заявил военный эксперт.

«Результаты» оказались более, чем красноречивыми — подопечный Эрдогана глава ПНС Ливии Файез Саррадж отвергает все миротворческие инициативы, выдвигаемые Россией и другими странами. Так, например, он публично отказался от «Каирской декларации», предусматривающей режим тишины и перемирие с ЛНА. Более четко позицию лидера ПНС выразили местные бандформирования, открыв огонь по жилым кварталам Сирта. В результате обстрела погибло много детей, были разрушены жилые строения. При этом Турция продолжает поставки оружия и наемников для Правительства национального согласия — ранее благодаря сервису ItaMilRadar удалось зафиксировать перемещение трех лайнеров-танкеров Boeing KC-135R, одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7T и нескольких истребителей F-16 ВВС Турции на подступах к ливийской границе.

Алексей Леонков утверждает, что в отличие от Турции Россия свою позицию не «вуалирует» и ведет достаточно прозрачную политику, приглашая стороны к диалогу и мирным переговорам. Эксперт обратил внимание, что у России есть определенные успехи относительно дипломатических решений конфликтов — он привел в пример нормандский и минский форматы, которые оказались полезнее тех миссий, которые возглавляли Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке.