В ПФР объяснили, как получить ежемесячную прибавку к пенсии

Москва, 12 июня. Российские пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную прибавку. Об сообщили в Пенсионном фонде России.

Отмечается, что речь идет о тех гражданах, которые являются участниками софинансирования пенсионных накоплений. В ПФР добавили, что размер прибавки составит в среднем 1700 рублей. Об этом пишет Ura.ru.

«Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 32 тысячи пенсионеров», — сообщили в ПФР.

Размер прибавки к пенсии будет зависеть от размера отчислений участников программы. Общая сумма выплат в рамках программы, по сравнению с 2018 годом, возросла в 2019 году на треть и составила 581 млн рублей.

Напомним, еще одна корректировка системы пенсионного обеспечения в России произойдет с 1 июля 2020 года. Начнет действовать закон, согласно которому будет восстановлена индексация работающим пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. Также эту категорию граждан ожидает перерасчет пенсии с учетом пропущенных плановых индексаций.

Ранее сообщалось о двух новых льготах для пенсионеров. Появится доплата к пенсии за возраст и возможность получить отсрочку по задолженностям по кредитам.