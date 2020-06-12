ЛАГ обвинила ПНС в узурпации власти, а Турцию в оккупации Ливии

Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств Хоссам Заки напомнил, что срок легитимности Правительства национального согласия (ПНС), согласно Схиратским соглашениям, благодаря которым оно было сформировано в 2015 году, давно истек. Политик подчеркнул, что Турция, надев маску миротворца, способствует незаконному удержанию власти ПНС, чтобы отрабатывать в Ливии собственные алчные интересы и колониальные амбиции.

Накануне, 11 июня 2020 года, представитель международной организации, объединяющей арабские государства, Заки выступил в эфире телеканала AlHadath. Во время интервью он заявил, что нельзя позволять иностранным силам занимать ведущую роль в североафриканском государстве. Политик заметил, что Турция, принимающая участие в мирных переговорах по внутриливийскому кризису, а также участвующая в берлинской конференции, продолжает снабжать триполитанские бандформирования наемниками и военной техникой. Соответствующие действия не только нарушают оружейное эмбарго ООН, но и подрывают процесс политического урегулирования обстановки.

Одной из главных проблем страны Заки считает распространение экстремистских организаций. Он напомнил, что именно Турция превратила Ливию в оплот терроризма, перебрасывая в Триполи и Мисурату сирийских наемников, среди которых оказалось множество членов ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ). Джихадисты присоединяются к незаконным вооруженным формированиям и насаждают собственные порядки. Их присутствие в Ливии, по мнению помощника генсека ЛАГ, подрывает любые пути дипломатического вывода североафриканского государства из кризиса.

В организации считают, что Турция воспользовалась нестабильным положением страны. Поддержка ПНС лишь повод для внедрения в Ливию, где Анкара получает экономические, политические и военные выгоды. ЛАГ осуждает президента Реджепа Тайипа Эрдогана за нарушение четких решений арабского мира, отказывающих в иностранном вмешательстве. Заки напомнил, что Лига арабских государств не изменила свою позицию в отношении турецкой и любых других интервенций, подчеркнув, что срок действия ливийского политического соглашения истек, как и легитимность Правительства национального согласия.

Заместитель генерального секретаря организации связывает высшие чины турецкого правительства с запрещенной на территории Российской Федерации террористической организацией «Братья-мусульмане»1. Он считает, что представители данного радикально-исламистского альянса используют типичные для себя методы давления, а именно вбросы в СМИ и прочие информационные нападки. «Братья-мусульмане» приписывают себе особую роль в ливийском конфликте, наделяя ПНС «правом» существования по их же доктрине. Таким образом, террористы пытаются установить контроль над страной и расширить зону собственного влияния.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало интервью с представителем Восточного Правительства Ливии в РФ Станиславом Кудряшовым. Дипломат рассказал о расколе внутри экстремистской организации «Братья-мусульмане», а также о коллизиях в Правительстве национального согласия, где каждый член «правительства» преследует собственные, зачастую корыстные, цели. Он объяснил, почему в Триполи нет единства, а также, какую роль в межливийском конфликте сыграли сторонние государства и террористические организации. Ознакомиться с подробным анализом происходящего в североафриканском государстве можно в статье под названием «Кудряшов назвал бесчинства триполитанских боевиков следствием раскола внутри ПНС Ливии».

1 Организация запрещена на территории РФ.