Российская компания «РУСАЛ» наращивает помощь Гвинее в борьбе с коронавирусом

Гвинея, 12 июня. Многофункциональный медицинский центр для лечения инфекционных заболеваний открылся 11 июня в Гвинейской Республике при содействии российской компании «РУСАЛ». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Центр возведен в префектуре Фрия на базе уже существующего госпиталя боксито-глиноземного комплекса «Фригия» компании «РУСАЛ». В построенном медцентре предусмотрено изолированное инфекционное отделение, палата интенсивной терапии, а также обсервационное отделение и специализированный КПП для персонала. Всего развернуто 38 коек.

Министр национальной обороны Мохамед Диане на открытии медицинского центра выразил благодарность компании «РУСАЛ», президенту РФ Владимиру Путину и всему народу России за помощь Гвинее в условиях пандемии.

Присутствовавший на церемонии министр горной промышленности и геологии страны отметил последовательную борьбу «РУСАЛа» с инфекционными заболеваниями в Гвинее, которая началась еще во время эпидемии лихорадки Эбола в 2015 году.

Тогда силами компании в Гвинейской Республике был возведен медицинский центр CREMS в городе Киндия. После начала пандемии COVID-19 центр был перепрофилирован под борьбу с коронавирусом. На базе учреждения развернуто 60 изолированных коек и установлено современное высокотехнологичное оборудование. Прием пациентов новым медцентром начался с 11 апреля.

Российская помощь Гвинейской Республике не ограничивается частными инициативами. В начале мая Роспотребнадзор отчитался о поставке в Гвинею 7 000 тест-наборов для выявления коронавируса. Ожидается поставка еще 10 000 комплектов.