В Киеве заявили о пользе русскоязычных сериалов для экономики Украины

Киев, 12 июня. Сериалы на русском языке, которые производят на Украине, способствуют развитию украинской индустрии и экономики, заявил министр культуры и информационной политики этой страны Александр Ткаченко.

Он обратил внимание, что производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов, в то время, как Государственное агентство Украины по вопросам кино почти ни копейки не вложило в производство сериалов на украинском языке. В то же время к русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России.

«Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится на Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики», — подчеркнул министр в эфире hromadske.ua.

Напомним, главным борцом с русским языком и русскоязычным контентом на украинских телеканалах был бывший президент этой страны Петр Порошенко. Как отмечает «Ридус», за время его пребывания на этом посту на Украине запретили около 780 фильмов и сериалов российского производства.

Даже после того, как Порошенко оставил кресло президента, он не перестал заниматься «защитой» украинской мовы. Так, его партия «Европейская солидарность» обратилась в полицию с просьбой завести уголовное дело против продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой за то, что она заявила, что драмы на украинском языке смотрят гораздо хуже.