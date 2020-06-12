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Бывшая жена Ефремова позавидовала «прекрасной пьянке» актера перед ДТП

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Бывшая жена Ефремова позавидовала «прекрасной пьянке» актера перед ДТП

Москва, 12 июня. Бывшая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина допустила странное высказывание по поводу смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве.

По словам артистки, она узнала об инциденте от журналистов. В ответ на вопросы представителей СМИ Качалина усомнилась, что в трагедии виновато пристрастие актера к алкоголю, и даже позавидовала, что ее не пригласили на «прекрасную пьянку».

«Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали», — заявила экс-супруга Ефремова.

Ранее Качалина призвала простить артисту смертельную трагедию за его гениальность. По этой причине, как она считает, актеру «можно все», пишет издание «Дни.ру».

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, пересек двойную сплошную и допустил столкновение с автофургоном. От полученных травм водитель грузовика Сергей Захаров скончался в реанимации.

Результаты медицинского освидетельствования показали наличие в организме актера не только алкоголя, но и наркотиков. В отношении артиста возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет, передает РИАМО.

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Источник: МК
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