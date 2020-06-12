Космонавты поздравили граждан РФ с Днем России с борта МКС

Москва, 12 июня. Поздравления с Днем России гражданам страны направляют не только из других государств, но и из космоса. Видеопоздравление на борту МКС записали российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, оно опубликовано на аккаунте Роскосмоса в Twitter.

«Дорогие друзья, с борта Международной космической станции примите поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днем России», — поздравил соотечественников Иванишин.

Космонавт подчеркнул, что праздник «символизирует мощь и величие Российского государства». День России, по его мнению, объединяет всех, кто гордится прошлым своей страны и уверенно смотрит в будущее.

Терпения, достижения целей и успеха, любви и счастья россиянам пожелал второй космонавт. Вагнер отметил, что для многих Россия ассоциируется с домом, родным очагом и близкими.

Напомним, что российских граждан с праздником поздравила британская королева Елизавета II. Поздравление от имени народа США направил и госсекретарь Штатов Майк Помпео.