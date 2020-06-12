Круче, чем Брюс Ли: спортсмен из Армении снова в Книге рекордов Гиннеса. ФАН-ТВ

Прямо на Красной площади Манвел Мамоян побил рекорд самого Брюса Ли. Спортсмен смог совершить 55 отжиманий в стойке на двух пальцах за одну минуту.

Технически, рекорд был установлен еще в августе 2019 года, но подтверждение того, что достижение включено в книгу рекордов Гиннеса, поступило только в первых числах июня.

«К данному рекорду я готовился довольно давно, но перед тем, как я решил установить его как официальный рекорд Гиннеса, мне пришлось подготовится всего лишь один месяц, и с количеством в 55 повторений я установил новое достижение. Сейчас на счету у меня есть восемь подтвержденных рекордов Гиннеса, и два рекорда я ожидаю, когда будут официально подтверждены. <…> Насчет карантина я могу сказать, что лично для себя я на 75 процентов стал более слабым, и с точностью могу сказать, что это повлияло на меня очень отрицательно, но, я думаю, что через один месяц я буду готов уже полностью установить новые рекорды», — сказал Манвел.

Парень признался, что у него большие планы на Книгу рекордов Гиннеса, осталось только вернуться в прежнюю форму. Манвел хочет достичь новых вершин в других направлениях, среди которых, например, тяга автомобиля зубами в стойке на руках.

Известность пришла к спортсмену в 2015 году, тогда он поставил свой первый рекорд: за минуту он смог совершить 27 отжиманий в вертикальном положении. Затем сделал 67 приседаний с прыжком за одну минуту.