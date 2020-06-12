Королева Елизавета II поздравила граждан РФ с Днем России

Москва, 12 июня. День России отмечают в стране 12 июня. С этим праздником россиян поздравила британская королева Елизавета II.

Поздравление опубликовано в Telegram-канале посольства Соединенного Королевства.

Елизавета II выразила наилучшие пожелания российскому народу, напомнив о том, что сейчас трудное для страны время.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», — передала свои поздравления королева.

Напомним, что с праздником россиян поздравили десятки политиков. В честь значимого для государства и народа дня спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей речи подчеркнул, что гордится богатой культурой, историей России.

В связи с пандемией и ограничительными мерами патриотические и развлекательные мероприятия будут доступны только в Сети.