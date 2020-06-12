Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ в Северодвинске

Северодвинск, 12 июня. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения класса «Борей» «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Передача новейшего ракетного подводного крейсера прошла на АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске. На субмарине был поднят Андреевский флаг. Торжественной церемонией руководил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Напомним, «Князь Владимир» был заложен 30 июля 2012 года в присутствии президента РФ Владимира Путина. В ноябре 2017 года крейсер спустили на воду, после чего начались испытания корабля. Они успешно завершились в 2019 году.

Американское издание The National Interest назвало «Князь Владимир» краеугольным камнем российского флота. Она менее шумная, обладает улучшенной маневренностью и системой управления. По мнению экспертов NI, новый крейсер, безусловно, укрепит силы Северного флота России.

Все российские подводные лодки класса «Борей» имеют на своем вооружении 533-миллиметровые торпедные аппараты, но их реальная ударная мощь заключена в 16 баллистических ракетах «Булава», которые несет каждая АПЛ. Взрывная сила «Булавы» составляет 550 килотонн, а дальность действия — до 10 тысяч километров.