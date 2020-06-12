Молот и наковальня: Комиссар Яррик о том, как провалился прорыв боевиков в сирийском Идлибе

В понедельник Сирийской Арабской Армии удалось остановить крупный прорыв террористов из Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Танджара. Отменная выучка сирийских солдат привела к сокрушительному поражению боевиков запрещенной в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам».

Однако если проводить анализ произошедших событий, становится видна хитрая «подковерная» игра Турецкой Республики с террористами, засевшими в Идлибе. Не исключено, что Анкара могла сдать сирийской армии все детали о грядущем наступлении боевиков, чтобы впоследствии безболезненно занять провинцию Идлиб.

О причинах победы сирийской армии в Идлибе, хитром плане Турции по безболезненной аннексии территории и самоубийственном поведении террористов рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

События под Танджарой

На днях Сирийская Арабская Армия (САА) одержала очередную крупную победу над незаконными вооруженными формированиями в Идлибской зоне деэскалации. В течении 6 и 7 июня террористические группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) и «Хуррас Ад-Дин» (связана с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1) перебрасывали вооружение и военную технику на юг Идлибской зоны деэскалации. К утру 8 июня террористические группировки перебросили в район Джебель аз-Завия свои наиболее боеспособные и крупные формирования — более 30 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, самодельными ракетными установками, а также около 50 бронированных «джихад-мобилей», около 20 танков, которые, по всей видимости, изначально предполагалось использовать в районе населенного пункта Шейх-Акиль. Количество «пехоты» террористов по разным данным варьируется от 600 до 1000 человек.

8 июня силы противника сосредоточились в районе населенных пунктов Халлуба, Кукфина, Амкия и Клейдин. В районе 14.00 боевики «Хайят Тахрир Аш-Шам» открыли огонь из реактивных установок залпового огня по позициям правительственных войск в населенном пункте Танджара. После этого отряд террористов, который насчитывал более 100 боевиков, при поддержке 19 автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми орудиями начали наступление на позиции правительственных войск в Танджаре из районов населенного пункта Эль-Хуаш и Кукфина.

Однако расчет террористов на легкую победу не оправдался. Террористы наткнулись на заблаговременно укрепленные позиции правительственных сил, которые старательно подготовили после прошлого штурма Танджары месяц назад. Маршруты наступления боевиков оказались под прицелом сирийской артиллерии, а на ближайших военных аэродромах в состоянии повышенной готовности находились несколько бомбардировщиков сирийских ВВС.

В ходе непродолжительного боя террористы, потеряв более 30 бандитов погибшими, а также 9 сожженных автомобилей, спешно бежали к своим основным силам. Однако по сосредоточениям бандгрупп уже работала сирийская авиация, которая дополнительно «разукомплектовала» еще около 100–120 боевиков. «Победоносное» наступление боевиков обернулось их сокрушительным поражением.

Сирийская «наука побеждать»

После угасшей эйфории по поводу успешного отражения атаки террористов на позиции сирийских войск в долине Аль-Габ наступает время для анализа произошедших событий. Наши коллеги и военные специалисты обратили внимание на ряд странных обстоятельств боя под Танджарой, которые в принципе не свойственны террористическим группировкам. Все выглядело так, что боевики очень спешили нанести удар, а сама атака не была хорошо спланирована.

Об этом говорит и недооценка возможностей сирийских войск, и неудачный выбор точки прорыва. После недавних событий Танджара была хорошо укреплена, и сирийцы были готовы отразить удар на этом участке фронта. Создается стойкое ощущение, что боевики не знали, что район хорошо простреливается сирийской артиллерией, а в небо всегда готовы подняться самолеты ВВС Сирии. Обычно полевые командиры террористов подобные нюансы хорошо просчитывают, да и упрекнуть тех же террористов «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Хуррас Ад-Дин» в отсутствии какой-никакой «разведки» нельзя.

Нужно понимать, что среди сирийских террористов присутствуют бывшие профессиональные военные — не рядовые бойцы, а имеющие военное образование бывшие офицеры различных армий мира, таких как Сирия, Ирак, Турция, Катар, страны СНГ и Европы. Трудно поверить в то, что, имея достаточно сильный наступательный потенциал, состоящий из сотен бойцов, десятков автомобилей с крупнокалиберным вооружением, артиллерийских установок, танков и «шахид-мобилей», атака террористов завершилась таким болезненным провалом.

Конечно можно утверждать, что боевики столкнулись с хорошо подготовленной обороной и закаленными в многочисленных предыдущих боях военнослужащими сирийской армии. И это абсолютная правда. Современная сирийская армия на сегодняшний день является одной из самых обученных на Ближнем Востоке. Оно и не удивительно — сирийцы прошли настоящее горнило войны, учились в бою с реальным противником, а не в тренировочных лагерях.

Но только ли выучка сирийских солдат стала причиной поражения боевиков в долине Аль-Габ?

Террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам» неоднократно сталкивались с хорошо обученными подразделениями сирийской армии и нередко одерживали победы. Однако в этот раз мы увидели не просто поражение террористов, а самый настоящий разгром их передовых отрядов, усугубившийся сильнейшими ударами по тыловым подразделениям. Во многом причина этого провала, как было сказано ранее, кроется в выучке сирийцев, оборудовании хороших оборонительных позиций и прекрасной координации действий различных элементов боевого управления армии Сирии на поле боя.

Однако есть один немаловажный фактор, который предопределил победу сирийцев, а также позволил избежать крупных потерь среди собственных подразделений Сирийской Арабской Армии (САА). Как бы это странно ни звучало, но в разгроме под Танджарой и другими населенными пунктами в долине Аль-Габ достаточно большую роль сыграли… турецкие военные, которые предоставили сирийской стороне детальные разведывательные данные о силах террористов, планах их наступления, местах концентрации их подразделений и объектов тыловой инфраструктуры.

Хитрый план Анкары

Кому-то может показаться, что Турция решила во взаимодействии с сирийской армией положить конец террористам в Идлибской зоне деэскалации, тем самым приступив к выполнению взятых на себя обязательств по достигнутым с Россией соглашениям. К сожалению, это может лишь показаться. У таких террористических организаций, как «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Хуррас Ад-Дин» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) попросту нет выхода, кроме как с боями уходить от надвигающейся угрозы со стороны Турции.

Ни для кого не секрет, что Анкара планирует взять территории, занятые террористами, под свой контроль, а их место должны занять протурецкие отряды «Сирийской национальной армии» (СНА). Для решения этой задачи Анкара сосредоточила на подконтрольных ей территориях Сирии четыре батальонно-тактические группы Вооруженных Сил и многотысячные отряды вооруженных формирований. Однако Турция не желает особо рисковать своими подразделениями и втягивать их в открытые кровопролитные сражения с террористами. По этой причине офицеры турецкой разведки, скорее всего, поставили ультиматум главарям «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Хуррас Ад-Дин» и «Исламской партии Туркестана».

Смысл «последнего турецкого предупреждения», как нам кажется, заключается в следующем: либо террористы пробиваются с боями и захватывают для себя территории, находящиеся под контролем Дамаска — либо Турция начинает против них полномасштабную военную операцию. В любом случае, по мнению Анкары, террористы «Хайят Тахрир Аш-Шам» должны покинуть территории, занимаемые ими в Идлибской зоне деэскалации, передав их протурецким подразделениям СНА. Нападение на позиции правительственных войск 8 июня 2020 года говорят о том, что террористы выбрали первый вариант — захватить территории, находящиеся под контролем официальных властей Сирии.

Между молотом и наковальней

Зачем же Турции передавать данные о террористах сирийским военным? Все очень просто. Террористические группировки отыграли свою роль в сирийском вооруженном конфликте, и теперь являются балластом для реализации планов Анкары. Туркам выгодно, чтобы при минимуме затрат сил и средств такие группировки, как «Хайят Тахрир Аш-Шам» прекратили свое существование. И идеальным решением такой проблемы является их полное уничтожение, при этом желательно чужими силами (чтобы регулярная армия Турции не несла потери от ударов со стороны головорезов).

Поэтому направить силы боевиков на укрепленные позиции сирийской армии было грамотным решением турецкого военного руководства. Не исключено, что турецкие специалисты смогли дезинформировать командиров боевиков по поводу возможностей и сил правительственных войск в долине Аль-Габ, что в совокупности с передачей разведывательных данных о террористах сирийской стороне предопределило исход боя.

Если мои предположения верны, то в настоящий момент положение таких группировок, как «Хайят Тахрир Аш-Шам» является крайне незавидным. С одной стороны — укомплектованная турецкая группировка войск, с другой стороны — закаленные в боях подразделения Сирийской Арабской Армии. Принимая во внимание, что Турция снабжает информацией об планирующихся наступлениях террористов сирийских военных, атаки боевиков являются ничем иным, как самоубийством.

В принципе, этого Турция и добивается — чтобы занять территории Сирии как можно скорее.

1 Организация запрещена на территории РФ.