Фильм, фильм, фильм: кинотеатр под открытым небом заработал в Москве. ФАН-ТВ

В российской столице постепенно снимают ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Свою работу возобновили салоны красоты, юридические фирмы, кадровые агентства, ветклиники, открыты для посещения кладбища. С 9 июня отменен режим самоизоляции, график прогулок и система электронных пропусков.

Пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, посещение театров и кино.

Последним, кстати, московские кинолюбители уже сейчас могут насладиться — в четверг в Крокус Сити открыли первый автокинотеатр.

«Это первый в Москве автокинотеатр, который мы открываем. Первые настоящие премьеры после окончания периода самоизоляции. Сегодня мы покажем тот фильм, который на широкий экран в благоприятном стечении обстоятельств выйдет только в начале июля. <…> Это фильм «Мой шпион», — рассказала Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом сети кинотеатров «КАРО».

По словам Ольги, кино под открытым небом — это не что-то новое и уникальное, такие автокинотеатры существуют давно, особенно они популярны в Америке. И сейчас в сложившейся ситуации, подобное открытие может оказаться максимально востребованным и успешным в нашей стране.

Тем более это единственный кинотеатр сегодня, куда можно спокойно прийти и увидеть любимые фильмы. Он абсолютно бесконтактен: билеты на сеансы можно купить через Интернет, въезд на территорию осуществляется по специальному QR-коду, еду и напитки можно заказать онлайн.

Надо сказать, что многие москвичи поддержали идею открыть автокинотеатр.

«Для начала, конечно, круто, что мы, наконец-то, выбрались из дома. А так, по поводу фильма, по поводу самого кинотеатра, что могу сказать: удобно, прикольно, что можно приехать сюда с девушкой посидеть. Мы с сестрой вечер проводим. Мне нравится все: приехал, подключил по радио, настроил волну, звук передается в машину», — говорит посетитель кинотеатра Даниил.

Билет продается на один автомобиль и обойдется в 800 рублей. Территория автокинотеатра вмещает сто машиномест.

Организаторы намерены открыть еще несколько площадок для просмотра кино в Москве, а также других городах России.