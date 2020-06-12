В МИД Ирана заявили, что США «встанут на колени» перед Тегераном

Тегеран, 12 июня. Политика Белого дома станет причиной того, что США «встанут на колени» перед Ираном. Об этом в Twitter написал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его мнению, Вашингтон «придерживается подхода «коленом на шею» как к своему народу, так и в отношении людей во всем мире».

«Вы скоро встанете на колени перед иранской нацией», — заявил Мусави.

В итоге, как считает дипломат, будет сломлена «не иранская шея, а американское колено».

В конце мая после задержания полицейскими Миннеаполиса скончался афроамериканец Джордж Флойд. Один из правоохранителей поставил колено на шею задержанного. Флойд несколько раз повторил, что ему трудно дышать, но это не убедило полицейских. Гибель афроамериканца стала поводом для протестов по всей территории США, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп инициировал новый виток напряженности в отношениях с Тегераном. В частности, Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном, добился отключения страны от системы международных расчетов SWIFT и продолжает расширять санкции в отношении исламской республики.