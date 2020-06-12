Китайские эксперты считают, что испытания Т-14 «Армата» в САР деморализуют дух террористов

Москва, 12 июня. Российские танки Т-14 «Армата» деморализуют дух находящихся в Сирии террористов. Об этом написали авторы материала, опубликованного в китайской газете «Жэньмин жибао».

Эксперты указали на сложность сборки подобной машины, заметив, что сделать ее сложнее, чем самолет пятого поколения. Российские танки Т-14 «Армата» оснащены новейшими системами защиты от любых средств поражения бронетехники и инновационными системами ведения огня. По оценкам авторов, машина удачно сочетает ударную мощь и защитные параметры.

В материале отмечается, что военный авторитет танк заработал благодаря испытаниям в Сирии. Однако, по словам авторов, нет доказательств, что «Армата» применяется в Сирии.

Напомним, российский боевой танк Т-14 «Армата» успешно прошел испытания в Сирии. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что результаты испытаний будут отражены в окончательном облике боевой машины. По его словам, танк, созданный на основе универсальной боевой платформы «Армата», постоянно модернизируется и проходит дополнительное тестирование.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о специфике испытаний в условиях, приближенных к боевым. Не вся российская боевая техника, которая побывала в Сирии, показала расчетные характеристики, заметил собеседник. Он добавил, что возможность отправить «Армату» на Ближний Восток — большое преимущество для конструкторов.