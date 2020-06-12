ИГИЛ поддерживает ПНС Ливии, обстреливая позиции ЛНА

Триполи, 12 июня. Террористы «Исламского государства»1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) поддержали так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает еженедельник Ан-Наба.

Боевики ИГИЛ1 нанесли удар по позициям сил Ливийской национальной армии (ЛНА) на базе Таманхинт с применением РСЗО.

Члены триполитанского правительства при этом так же показывают свою лояльность террористам, освобождая их из тюрем — после того, как боевики заняли Сурман и Сабрату, они отпустили на свободу джихадистов из ИГИЛ, ранее заключенных силами ЛНА. Это произошло в апреле 2020 года, когда тюрьму взяли штурмом — в ней находились около 600 заключенных. Приказ о начале операции отдали глава ПНС Ливии Файез Саррадж и министр МВД ПНС Фатхи Башага.

Это уже не первый случай, когда боевики «Исламского государства» вмешиваются в ливийский конфликт, оказывая поддержку ПНС Ливии — военнослужащие армии Хафтара 25 мая арестовали в Триполи террориста ИГ1, проникшего в страну при содействии турецких разведчиков. Несколькими днями ранее джихадисты подтвердили свое присутствие в регионе, разместив на страницах издания Amaq сообщение о подрыве бронеавтомобилей 628-й пехотной бригады ЛНА на СВУ в городе Тарагин.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о поставках со стороны Турции новой партии сирийских наемников в количестве 100 человек — самолет приземлился в Триполи. Также из Анкары в Ливию вылетела эскадрилья истребителей, самолетов-разведчиков и самолетов-танкеров. Помимо трех военно-грузовых воздушных бортов, которые удалось отследить вчера на границе Ливии, благодаря мониторинговому сервису ItaMilRadar на подступах к стране были обнаружены три лайнера-танкера Boeing KC-135R, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-7T, а также несколько истребителей F-16 ВВС Турции.

Помимо поддержки боевиков с воздуха Турция направила 11 июня в Мисурату грузовой корабль с тяжелым вооружением.

Ранее Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отвергло «Каирскую декларацию», направленную на мирное урегулирование ситуации в стране. Глава триполитанского правительства Файез Саррадж подкрепляет свои заявления, принимая помощь от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, преследующего свои интересы в регионе. Напомним, боевики ПНС выразили позицию своего лидера, подвергнув жилые кварталы Триполитании обстрелу, в ходе которого погибли дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.