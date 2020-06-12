ПНС Ливии заявило об открытии воздушного моста с Турцией на фоне миссии ЕС IRINI

Триполи, 12 июня. Штаб операции «Вулкан гнева» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявил об официальном открытии воздушного моста с Турцией, анонсированного ранее. Об этом сообщил аккаунт триполитанского режима в соцсети Facebook.

Это событие стало результатом преступного соглашения о военном сотрудничестве, заключенного в конце минувшего года между Реджепом Тайипом Эрдоганом и главарем ПНС Файезом Сарраджем. Причем воздушный мост стал своеобразной реакцией турецких властей в ответ на начало военно-морской миссии ЕС IRINI, направленной на пресечение контрабанды вооружений в Ливию. Таким образом Анкара пытается обойти морскую блокаду, производя поставку оружия на ливийскую территорию воздушным транспортом. Поскольку миссия европейских государств осуществляется военно-морскими силами в водах Средиземного моря, Анкара решила перенаправить контрабандные потоки, перевозя запрещенные грузы по воздуху.

Отмечается, что уже вчера утром самолеты военно-воздушных сил Турции провели маневры в небе над Средиземным морем. В военных учениях принимал также участие борт раннего предупреждения и контроля Boeing E-7T, несколько воздушных военно-транспортных судов Boeing KC-135 (могут выступать также в качестве дозаправщиков) и шесть истребителей F-16. Помимо авиации в средиземноморских водах находились турецкие фрегаты с управляемым ракетным вооружением и имеющими на борту ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Кроме того, сообщается, что в аэропорту захваченной боевиками незаконных вооруженных формирований ПНС Мисураты осуществили посадку четыре транспортных самолета Lockheed C-130 Hercules средней и большой дальности, вылетевшие ранее с территории Турции. На этих воздушных судах турецкие власти контрабандой доставили оружие для террористических группировок в Триполи.

Напомним, Анкара продолжает поддерживать марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа, снабжая бандформирования ПНС современным оружием и боевой техникой, в том числе и ударными беспилотниками. Вся эта деятельность грубо нарушает запрет Организации Объединенных Наций (ООН) на поставки любых видов вооружений на территорию Ливии. Также непрекращающееся вмешательство Турции во внутренние дела североафриканского государства подрывает мирные процессы по урегулированию ливийского кризиса, предложенные по итогам берлинской международной конференции в конце января 2020 года.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно рассказывало о контрабандных маршрутах, используемых турками для снабжения боевиков ПНС Ливии оружием, боеприпасами, снаряжением и техникой. Помимо этого, Анкара не прекращает переброску террористов-наемников из сирийского Идлиба на ливийскую территорию. Согласно последним данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) численность завербованных и привезенных турецкими властями в Ливию джихадистов уже превысила 10 тысяч человек. По информации командования Ливийской национальной армии (ЛНА), количество наемников почти вдвое больше, причем многие из них являются членами запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.