Поправка о русском языке в Конституцию РФ обязывает ввести моду на грамотность

В случае принятия поправок в Конституцию РФ в основном законе страны подчеркнут роль русского языка и языков национальных республик. В ближайшее время в России появится правительственная комиссия по русскому языку для сохранения, защиты и развития русского языка и его продвижения за рубежом, а также координации и контроля деятельности власти в этой сфере. Почему грамотность должна стать модной и как не потерять языки коренных народов России — в материале Федерального агентства новостей.

Голосование по поправкам, которое пройдет с 25 июня по 1 июля, в том числе коснется изменения статьи 68 Конституции РФ. По этому пункту основного закона Российская Федерация «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Отдельно подчеркивается значение русского языка — языка «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Этим пунктом в конституции мы обязываем себя беречь богатство русского языка, чисто говорить на нем и развивать технологии его изучения. Член Совета по русскому языку при президенте РФ и председатель научно-образовательного союза «Родное слово» Константин Деревянко считает, что грамотность должна стать новым модным течением после принятия в конституцию поправки о языке.

«Русский язык — основа единства нашей страны, и он требует не столько защиты, сколько развития технологий его изучения, — говорит Константин Деревянко. — В последние годы много внимания уделяется продвижению русского языка за рубежом, но необходимо укрепить его статус и позицию внутри страны. Мы наблюдаем стремительное падение культуры речи, видим, как это снижает уровень взаимопонимания людей, приводит к серьезным социальным и культурным конфликтам».

По словам собеседника агентства, ряд недавних исследований показывает, что школьники слабо владеют понятийным аппаратом и с трудом читают не только классиков, но и современные учебники.

«Более того, они общаются на разных языках, — объясняет Константин Деревянко. — Происходит разрыв между поколениями и между самими сверстниками».

В России существуют просветительские проекты, которые поддерживают русский язык. Каждый год проходит «Тотальный диктант» — добровольный диктант для всех желающих. Он запустился с целью показать, что быть грамотным — важно для каждого человека, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. По поручению Владимира Путина правительство России с 2020 года должно обеспечивать поддержку и процесс создания цифровой платформы «Национальный словарный фонд» — единого корпуса словарей, над которым сейчас работают лингвисты. В честь Владимира Даля учрежден День словаря в день его рождения, 22 ноября.

Как рассказал ФАН Константин Деревянко, в ближайшее время будет переживать второе рождение национальный справочно-информационный интернет-портал «Грамота.ру», при перезапуске он запустит социальную рекламу, которая должна привлечь внимание к русскому языку и грамотной речи. Также, по его словам, во время ближайших заседаний Совета по русскому языку при президенте и вновь создаваемой правительственной комиссии эксперты поднимут вопрос о том, что грамотность, культура речи нуждаются в рекламе.

«Грамотность должна стать модной», — уверен собеседник ФАН.

В Санкт-Петербурге при жизни лингвиста, ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой была распространена социальная реклама в общественном транспорте «Давайте говорить как петербуржцы»: проект показывал богатство русского языка и прививал уважение к речи. По воспоминаниям, Людмила Алексеевна поддерживала теплые отношения со своими учениками Путиным и Медведевым и была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь главы государства. К ней периодически обращался Владимир Путин, чтобы уточнить использование русского языка в своих речах и текстах. Уважительное отношение к русскому языку закономерно должно отразиться в конституции страны, считает Константин Деревянко. Вместе с тем он отмечает, что текст некоторых поправок написан далеко не идеальным русским языком.

«Мысли могут быть верными, но и сформулированы они должны быть красиво. В некоторых местах поправок есть лингвистически неграмотные конструкции, логические ошибки, — комментирует Деревянко. — Это может закрепить в главном документе элемент канцеляризма, чего очень не хотелось бы. Самый главный документ страны должен быть написан на хорошем чистом русском языке, и тогда поправка, которая будет касаться самого русского языка, будет иметь еще больший вес».

Защита языков национальных республик также прописывается в обновленной статье 68 Конституции РФ.

«Не меньшее внимание уделяется защите самобытности национальных республик — каждая из республик, входящих в состав нашей страны, вправе устанавливать свой государственный язык, который наравне с русским будет использоваться в органах государственной власти и местного самоуправления», — говорится в тексте поправок.

Для России полиязычная политика — не новость, возможность устанавливать национальные языки для республик существует уже десятилетиями. Для примера: после воссоединения Крыма с Россией на полуострове была переведена на крымско-татарский язык вся линейка школьных учебников с первого по девятый класс. Кроме того, крымские школьники могут изучать родной язык в качестве отдельного предмета, таким правом пользуются также в немецкой, греческой и болгарской диаспорах.

России необходима четкая система поддержки родных языков, считает Константин Деревянко.

«Без статуса русского языка и системной качественной работы в этом направлении невозможна поддержка языков народов — это доказано научным путем, — объясняет он. — Русский язык — это мостик между малыми языками».

В четвертом пункте статьи 68 Конституции РФ планируется тезис о культуре в России — наследии многонационального народа. Заместитель директора Института языкознания РАН Андрей Шлуинский в разговоре с ФАН рассказал, что его коллеги-лингвисты изначально предлагали поправку об охране государством языков России.

«Мы инициировали такую поправку, потому что исчезновение языков — это один из важных современных вызовов, — объясняет Андрей Шлуинский. — Россия здесь не стоит в стороне, потому что, по нашим экспертным подсчетам, у нас в стране около 150 языков, и большинство из них либо находятся под угрозой непосредственного исчезновения, либо показывают плохую динамику и движутся в эту сторону. Только в постсоветский период исчезло почти 10 языков. Нашей целью было возложить на государство ответственность за сохранение языкового разнообразия».

Как рассказал ФАН Андрей Шлуинский, ранее директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик выступил с инициативой разработки госпрограммы сохранения и возрождения коренных языков Российской Федерации. В поручении президента России по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку на правительство уже возложена финансовая, правовая и организационная поддержка разработки этой программы. По мнению Шлуинского, в зависимости от состояния языка нужно создавать условия для восстановления передачи его естественным путем из поколения в поколение или — в тех случаях, когда передача языка еще не прервана, — повышать престиж коренных языков среди их носителей.

«К сожалению, в обществе — и не только в России — существует пренебрежение к малым языкам, — объясняет собеседник ФАН. — И хотя ученые прекрасно знают, что билингвы имеют преимущества, эта возможность обладания несколькими языками должна дополнительно пропагандироваться».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов считает, что нормы, гарантирующие сохранение и изучение родных языков (в том числе государственных языков республик), важно закрепить в конституции, несмотря на то, что они есть в действующем законодательстве.

«Многие люди сейчас очень переживают, что законы меняются и завтра, к примеру, закон об изучении родного языка отменят. Но если это будет закреплено в конституции, то защита родных языков будет гарантирована, — объясняет Гильмутдинов. — Сейчас готовится новая линейка образовательных стандартов по учебным предметам, на основании них готовятся учебные программы. Здесь тоже важно будет учесть сохранность изучения родных языков. И если это будет закреплено в конституции, то ни у кого не поднимется рука убрать изучение родных языков».

В случае одобрения поправок в Конституцию РФ, напоминает депутат, Госдума должна будет принять около 50 законопроектов.

«Возможно, нужно будет внести поправки, например, в закон о языках и в закон об образовании, где возможно усилить сохранение родного языка», — говорит собеседник агентства.

Закрепление в конституции особого статуса русского языка считает правильным шагом и глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

«Никто не возьмется отрицать, что лучше любых скреп нашу многонациональную страну объединяет русский язык. На русском языке были созданы величайшие произведения, совершены научные открытия. Благодаря русскому языку вся многонациональная семья чувствует себя единым целым», — утверждает он.

Голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Заключительный день голосования объявлен нерабочим днем. Жители Москвы с 25 по 30 июня могут проголосовать в электронном формате. Кроме того, москвичи для голосования смогут пригласить членов избиркома к себе домой либо проголосовать на избирательном участке.