Москва, 12 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России и пожелал стране добра и процветания.

Текст поздравления опубликовала «Парламентская газета». Володин напомнил о богатой культуре и истории страны.

«Мы гордимся нашей страной, ее богатой историей и культурой. Желаем России добра и процветания. Видим ее сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан», — отметил Володин.

Он также объяснил, что объединяет россиян. По словам председатель Госдумы, дело «в стремлении принести пользу своей Родине, нашей России». Вячеслав Володин пожелал россиянам счастья и всего самого доброго.

День России отмечается 12 июня. В этом году из-за пандемии коронавируса праздник пройдет в необычном формате. В Сети запланированы десятки патриотических акций и флешмобов. Президент России Владимир Путин в День России проведет публичные мероприятия. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подробнее об истории праздника и мероприятиях 12 июня — читайте в большом материале Федерального агентства новостей.