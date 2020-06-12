Малькевич прокомментировал вмешательство США в Ливию

Москва, 11 июня. Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что незаконно схваченные российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан якобы переведены из тюрьмы «Митига» на некую виллу, однако никаких доказательств этому так и не было представлено, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Таким образом, по его словам, «картина дня» в Ливии до сих пор никак не изменилась. Шугалея и Суэйфана по-прежнему считают виновными в каких-то противозаконных действиях, хотя никаких доказательств этому так и не было приведено. Через СМИ их обвиняют в проведении «общественной работы» и незаконном посещении «особых» мест.

По мнению Малькевича, все идет по обычному сценарию США о мнимом русском вмешательстве, «потому что так постановили американцы».

Он также обратил внимание, что 8 июня стало известно о том, что доктор Имад Саих из Высшей избирательной комиссии (ВИК) проинформировал посла США Ричарда Норланда о роли ВИК как независимого института, ответственного за подготовку и проведение мирных и заслуживающих доверия выборов в Ливии». Об этом рапортовали местные СМИ, отметив, что США будут продолжать партнерство с ВИК с тем, «чтобы все ливийцы могли зарегистрироваться для участия в голосовании и в полной мере участвовать в выборах будущих лидеров Ливии».

«То есть когда посол США говорит, что его страна будет готовить избирком другого государства и дает ц. у. его руководству — это «обмен мнениями». Не «вмешательство» (потому что вот это как раз — работа российских социологов)», — поразился Малькевич.

Напомним, о вмешательстве США в Ливию ранее заявил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он напомнил, что именно Штаты несут ответственность за то, что сейчас происходит в этой африканской стране.