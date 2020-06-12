МЧС в регионах обеспечивает безопасность на мероприятиях в День России

Москва, 12 июня. Порядок и безопасность в регионах страны во время празднования Дня России обеспечивают около 100 тысяч человек, сообщили в МЧС РФ.

Подразделения МЧС РФ приведены в готовность при возможных ЧС во время праздников и на выходных. В мероприятиях задействовано порядка 20 тысяч единиц техники, пишет РИА Новости.

В соцсетях проходит множество онлайн-акций, посвященных Дню России. Ранее активисты проекта «Большая перемена» из разных субъектов исполнили национальный гимн.

Депутаты и чиновники поздравляют соотечественников с Днем России. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал, чтобы наша страна была сильной и независимой.