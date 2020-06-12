В США признали преимущества России в Арктике

Москва, 12 июня. Наличие ледоколов делает Россию наиболее подготовленной к захвату Арктики. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Эксперты из США заострили свое внимание на ледоколах типа «Арктика». Первое такое судно было построено еще в 1970-х годах, всего же в эксплуатацию были приняты шесть кораблей, ставших главным «козырем» России в арктическом регионе.

Благодаря двойному корпусу и стальной обшивке «Арктика» способна ломать лед, не повреждая отдельные части. Пространство между внутренним и внешним корпусами используется для балласта в виде морской воды, цитирует материал «Взгляд».

Кроме того, ледокол обладает уникальной частью – форштевнем, который у «Арктики» менее узкий и острый, по сравнению с другими суднами. Однако это особенность делает ледокол более совершенным, закругленный форштевень позволяет судну наползать на лед сверху и ломать его тяжестью своей массы. Отмечается, что «Арктике» удается ломать лед толщиной в два-три метра.

Ядерная силовая установка делает ледокол практически неограниченным по дальности хода, что позволяет ему осуществлять рейсы практически без дозаправки.

По мнению авторов статьи, именно благодаря ледоколам Россия обладает преимуществами и выигрывает технологическую гонку в Арктике, оставив США далеко позади.