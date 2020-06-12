Вирусолог предостерег россиян от поездок к родственникам после снятия ограничений

Россиянам не следует забывать об опасности COVID-19 и принимать все меры предосторожности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

«Конечно, заболеваемость находится сейчас на некотором спаде, но в целом количество больных коронавирусом все еще очень высоко, — сказал эксперт. — Люди должны помнить, что отмена эпидемиологических мероприятий связана прежде всего с экономическими и политическими, а отнюдь не медицинскими причинами. Надо продолжать соблюдать все, что только возможно, лишь бы не заболеть — и особенно пожилым людям, риск смертности среди которых крайне высок».

Однако, добавил ученый, смысла отказывать себе в прогулках по свежему воздуху нет. При этом социальное взаимодействие должно быть сведено к минимуму — не рекомендуется подходить к другим людям ближе, чем на расстояние 1,5–2 метра.

«Если вы вынуждены пользоваться общественным транспортом, обязательно надевайте маски и перчатки, — заявил Альтштейн. — Правда, просто носить их на улице нет никакого смысла — только если попадаете в большое скопления людей. В общем, этот набор всегда надо иметь при себе. Все принятые ранее меры предосторожности продолжают действовать в полную силу.

Эксперт отметил, что каждый россиянин обязан соблюдать все правила, ведь именно от самих граждан «зависит их собственная безопасность».

По словам собеседника ФАН, соблюдая элементарные правила, любой человек имеет большой шанс не попасть в статистику по зараженным. Также вирусолог предостерег от поездок к родственникам на праздники и в отпуска — очарованные летней погодой люди в состоянии разнести заболевание даже туда, где оно до этого не проявлялось.

«Такого рода мероприятий стоит избегать, — убежден эксперт. — Что же касается поддержки иммунитета, то специально пить какие-то витамины и таблетки смысла нет: сейчас летнее время, свежих овощей и фруктов очень много. Благотворно на здоровье влияет и теплая погода — так что бывать на солнце стоит почаще».

Напомним, за сутки в России зарегистрировано 8987 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 511 423 человек.