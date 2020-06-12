Зачем Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников изучить возможности превращения самой знаменитой достопримечательности Стамбула — собора Святой Софии — в мусульманскую мечеть. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» разбиралась — зачем это нужно турецкому президенту и как к этому относятся сами турки.

С чего все началось

Как сообщала турецкая газета Hurriyet, на собрании руководства правящей «Партии справедливости и развития» (AKP) в начале этой недели Эрдоган заявил, что православный собор Святой Софии, который с 1934 года является музеем, «может вновь стать мечетью». Турецкий президент дал указание изучить этот вопрос, пишет газета. Предполагается, что собор должен быть одновременно открыт как для туристов, так и для ежедневных молитв мусульман.

Спустя день стало известно, что Госсовет Турции рассматривает вопрос о преобразовании собора в мечеть. Высший судебный орган должен был рассмотреть этот вопрос и объявить о своем решении 2 июня.

По этим новостям можно заключить, что вопрос о статусе собора Святой Софии вышел на более серьезный уровень, и президент Турции решительно настроен на то, чтобы превратить собор в мечеть, — но хотел бы переложить ответственность на судебные инстанции.

Одна из проблем этой идеи Эрдогана состоит в том, что для того, чтобы мусульмане могли молиться в православном соборе, там не должно быть христианских фресок и мозаики, которыми украшен храм. Власти Турции должны их либо совсем убрать, либо поступить так же, как османы после завоевания Константинополя.

Как собор стал мечетью, а потом музеем

Собор Святой Софии был построен в 537-м году византийским императором Юстинианом I. Султан Мехмед II, завоевавший Константинополь, 29 мая 1453 года обратил собор в мечеть, назвав его Айя-София. При этом турки не стали уничтожать фрески и мозаики, а замазали их штукатуркой.

Благодаря этому после проведенной в прошлом веке реставрации в соборе была открыта обозрению большая часть исторической мозаики, которая создавалась с 867-го года. В 1934 году, после развала Османской империи, решением правительства Кемаля Ататюрка мечеть Айя-София была преобразована в музей и открыта для посетителей.

Что думают в Турции и зачем это Эрдогану?

Провластный новостной телеканал Ülke TV рассказал своим читателям о якобы проведенном недавно опросе, согласно которому якобы 89,5% турков хотят, чтобы собор Святой Софии был мечетью, а не музеем. Мысль телеканала состоит в том, что турецкая оппозиция не смеет выступить против этой идеи из-за широкой поддержки общества.

Идею также поддержала националистическая «Партия великого единства» (BBP).

«Собор Святой Софии — это символ завоевания. По нашему мнению, повторное открытие Айя-Софии в качестве мечети — это не просто необходимость и претензия на реликвию завоевания, а вопрос суверенитета и независимости», — заявил журналистам в парламенте лидер этой партии Мустафа Дестиджи.

#AyasofyaCamii'nin yeniden ibadete açılması, fethin sembolü ve kılıç hakkı olmanın yanında artık bir egemenlik meselesi halini almıştır.

Behemehal açılmalıdır. pic.twitter.com/gPsXYsRHdB — Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) June 9, 2020

В турецкой оппозиции считают, что подняв тему Айя-Софии Эрдоган, пытается отвлечь внимание от ухудшения экономической ситуации. Это один из излюбленных методов турецкого руководства в трудные для правящей партии дни: отвлечь внимание от серьезных проблем, которые беспокоят большую часть страны, создавая искусственную повестку дня.

Эрдоган и его ближайший союзник — лидер «Партии националистического движения» (MHP) Девлет Бахчели — выбрали для текущей задачи заклятого врага, Грецию, и разыграли карту с православным собором, который в Афинах считают греческим наследием.

«С дозволения Аллаха, не звук колокола, а призыв к молитве будет звучать из Айя-Софии», — заявил Бахчели, выступая в поддержку идеи превратить собор в мечеть.

Тем временем, обозреватель оппозиционной газеты Bir Gun назвал идею правящей коалиции «стратегической целью».

«Стратегическая цель Эрдогана и Бачхели заключается в том, чтобы отвлечь от проблем всех консервативных избирателей. А всех тех, кто будет продолжать говорить о проблемах внутри страны объявят предателями: «Мы открываем тебе мечеть Айя-Софии, мой прекрасный брат, а ты говоришь устами врагов нашей страны. Сейчас не время для споров. Давай лучше помолимся вместе на пятничной молитве!» — пишет обозреватель газеты Назым Алпман.

Непрошенная помощь

Тем временем оппозиционная «Хорошая партия» (IYI), которую возглавляет Мераль Акшенер, не дожидаясь решения Эрдогана, направила запрос в парламент на рассмотрения возможности открыть Собор Святой Софии для мусульманских молитв. Но правящая «Партия справедливости развития» (ПСР) проголосовала против рассмотрения этого предложения.

Дело в том, что Эрдоган заинтересован, чтобы инициатива принадлежала только ему, и решение было только принято им, а не другими партиями, которые не против превратить собор Святой Софии в мусульманскую мечеть.

Впрочем, по мнению обозревателя оппозиционной газеты Sözcü Неджати Догру, «Хорошая партия» своим ходом снизила ожидаемый эффект инициативы турецкого президента и забрала этот козырь из рук правящей партии, лишив Эрдогана возможных лавров.

«Администрация Эрдогана привела экономику к глубокому кризису, а его партия теряет общественную поддержку. Электорат Эрдогана тает. Для того чтобы спастись, президент решил накалить ситуацию спорами. Остался единственный козырь — тема собора Святой Софии. Это могло бы помочь», — пишет обозреватель.

Однако «Хорошая партия» разработала встречную стратегию и первой предложила в парламенте открыть собор для мусульманского поклонения. Так, по мнению Догру, оппозиция перехватила у Эрдогана последний его козырь.

Другой популярный оппозиционный журналист Джан Атаклы называет Эрдогана «неискренним» в вопросе собора Святой Софии. В своей статье обозреватель напоминает — еще год назад турецкий президент говорил, что «вначале нужно заполнить Голубую мечеть и только потом говорить об Айя-Софии».

«Но теперь он вновь вернулся к этой теме. Переложив ответственность на судебные органы. На самом деле партия Эрдогана может с легкостью в парламенте проголосовать в пользу изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, но она этого не делает, чтобы президент мог потом сказать «таково было решение суда», — пишет Атаклы.

Требования восторженной аудитории

Как напоминают турецкие публицисты, Юстиниан I построил Собор Святой Софии после жесткого восстания, который произошел в 532 году из-за налогов, притеснения властей и религиозного тоталитаризма в империи. После того как бунт был подавлен (в результате чего погибло еще более 35 тысяч человек), император Византии построил собор и правил страной еще 30 лет.

Популярность Эрдогана снижается — последний опрос показал, что уровень поддержки союза правящей партии и партии националистов достигает лишь 47%. Этого недостаточно для единоличного правления. Именно поэтому турецкому президенту нужна восторженная аудитория, для чего остался последний козырь — превратить православный собор в мечеть.