В России за сутки выявили 8987 случаев COVID-19

Москва, 12 июня. В России за сутки зарегистрировано 8987 новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе, отслеживающим ситуацию с COVID-19 на территории РФ.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса с начала эпидемии составило 511 423. 269 370 человек выздоровели, 6715 пациентов скончались.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По его словам, обстановка в 21 регионе пока достаточно спокойная, но в остальных все-таки «эпидемиологический процесс течет». Наиболее благоприятная ситуация, как уточнил Мурашко, сложилась в Тюменской области, хороший результат также показывает Москва.

Отметим, что несмотря на то, что регионы начали постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, эксперты предупреждают, что россиянам следует все равно соблюдать меры предосторожности.

В частности, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что не рекомендовал бы немедленно бросаться в гости к своим родственникам, собираться большими семьями, где молодые люди могут быть бессимптомными переносчиками коронавируса легко могут заразить членов семьи преклонного возраста