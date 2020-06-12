Ученые обнаружили неожиданный симптом коронавируса

Москва, 12 июня. Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавирусной инфекции нового типа, который появляется у заболевших пациентов.

Коронавирус может сопровождаться признаками острого панкреатита. К такому выводу пришли ученые из Университета Ливерпуля. Они провели исследование и определили, что чаще всего это касается молодых мужчин, которые страдают от ожирения.

«Ранее было описано, что COVID-19 может сообщать о себе желудочно-кишечными симптомами. Как вирус влияет на прогрессирование острого панкреатита, до сих пор было неизвестно», — отмечается в исследовании.

Заболевшие COVID-19 сдавали анализы, в их крови врачи выявляли высокое содержание сахара и холестерина. Это является свидетельством наличия воспаления поджелудочной железы (панкреатита). Об этом пишет «Царьград».

«Полученные данные помогут выявлять пациентов [с панкреатитом] на более ранней стадии заболевания», — отметил профессор Кристофер Халлоран.

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. К симптомам острой формы относятся опоясывающая боль, дискомфорт слева под ребрами и ухудшающееся состояние организма.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы инфицирования — высокая температура, сильный насморк, проблемы с дыханием и боль в горле. Как напоминает телеканал «360», число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 млн.

Ученые из Гарвардской Медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы в США пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог начать распространяться в Китае еще в августе. Такие выводы специалисты сделали, изучив спутниковые снимки больничных парковок в Ухани.