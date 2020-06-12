Названы изменения для пенсионеров с 1 июля, получающих пенсию на карту

Москва, 12 июня. Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.

Ранее российское правительство планировало на эту дату перевод на отечественную платежную систему «Мир» всех россиян, которые получают любые пособия от государства.

Переход на российскую платежную систему авторы идеи объясняют тем, что будут предотвращены возможные сбои при перечислении денег, учитывая санкционное давление на Россию. Ведь таким образом финансовые операции будут происходить внутри страны, зависимости от международных платежных систем не будет.

В Пенсионном фонде РФ призвали всех, кто получает выплаты от государства на банковскую карту, побыстрее перейти на «Мир». Новые реквизиты надо предоставить в ПФР. Тех, кому приносят деньги на дом или кто получает через кассу «Сбербанка», это не касается.

Члены Совета Федерации также ранее подчеркивали, что коронавирус на несколько месяцев сдвинул переход на отечественную платежную систему, власти от этой идеи не отказываются. Нововведение, в первую очередь, будет отвечать интересам граждан.

С июля возобновится индексация выплат работающим пенсионерам. Представитель этой категории граждан за год сможет заработать максимум 3 балла, каждый из которых равен 93 рублям. Документ об индексации уже направлен на подпись главе государства Владимиру Путину, пишет «Интересная Россия».

Кроме того, пересчет выплат с 1 июля будет для пенсионеров-опекунов несовершеннолетних родственников.