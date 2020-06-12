Сирия новости 12 июня 12:30: США контрабандой вывозят нефть из Хасаки, в Дейр эз-Зоре неизвестные убили мирного жителя

Сирия, 11 июня. Неизвестные убили мирного жителя в Дейр эз-Зоре. Т еррористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» казнили дезертировавшего командира ИГИЛ1. Американские военные контрабандой вывозят нефть из Сирии в Ирак. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): атаковала позиции сил Сирийской Арабской Армии (САА) в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): обстреляли протурецких боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: казнили дезертировавшего командира запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Вооруженные силы США: контрабандой вывозят нефть из Сирии в Ирак через пограничный переход «Аль-Ярубия».

Провинция Алеппо

Поддерживаемые Турцией незаконные вооруженные группировки накануне нанесли удары по позициям военного совета Манбиджа и сил Сирийской арабской армии (САА) в деревне Тохар, расположенной к северо-востоку от Манбиджа.

Тем временем, боевики из со става «Демократических сил Сирии» (SDF) в Манбидже обстреляли позиции протурецких группировок в ответ на их атаки. Информации о жертвах не поступало.

Накануне в городе Азаз, который находится на севере провинции, протурецкие боевики арестовали членов ячейки запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ). Среди террористов были выходцы из других стран.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации Alnour Radio, неизвестные убили мирного жителя в городе Гаранидж, расположенном на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Отмечается, что человек был убит в результате неизбирательной стрельбы в городе Абу-Хамам. Также остается не известно, что послужило причиной обстрела.

Сирийские проправительственные силы «Лива Аль-Кудс» накануне в провинции продолжили операцию по поиску боевиков группировки «Исламское государство». Район ее проведения находился на границе с Ираком на юго-востоке Дейр-Эз-Зора.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщает, что террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) казнили дезертировавшего командира ИГИЛ.

Казненный являлся одной из значимых фигур террористической организации, ранее мигрировавшим из Алжира. Мужчина покинул ряды ИГИЛ много лет назад и был приговорен к смерти сразу после дезертирства.

Накануне боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» сильно избили двух мужчин возле перехода через город Атма, связывающий Большой Идлиб с Африном. Сообщалось, что один из них был арестован джихадистами.

Провинция Хасака

По информации источника в Twitter (rana_alasad), американские военные контрабандой вывозят нефть из Сирии в Ирак через пограничный переход «Аль-Ярубия», расположенный на востоке провинции Хасака. Сообщается о движении к сирийско-иранской границе порядка 50 танков и транспортных средств, загруженных краденным сырьем.

В течение последних нескольких месяцев американские силы переправили из Ирака в Хасаку тысячи грузовиков с военной, логистической техникой и оборудованием, чтобы укрепиться в этой сирийской провинции.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало доказательства того, что США незаконно вывозят нефть из Сирии. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых запечатлены цистерны с сырьем, уходящие из страны. Отмечается, что они охраняются военнослужащими США и сотрудниками американских частных военных компаний.

1 Организация запрещена на территории РФ.