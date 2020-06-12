МиГ Е-8: короткая судьба перспективного истребителя

Когда в 2000 году общественности показали экспериментальный прототип фронтового истребителя пятого поколения МиГ 1.44, некоторые журналисты поспешили отметить, что машина очень напоминает американский F-16. Но на самом деле это истребитель от General Dynamics повторяет черты советского боевого самолета, который был создан на 15 лет раньше, чем F-16. Речь идет об опытном истребителе Е-8 ОКБ А. И. Микояна. Автор Telegram-канала «Крылья войны» расскажет об этой перспективной разработке.

Рождение первого в Советском Союзе самолета с новой аэродинамической схемой

Опытный истребитель-перехватчик Е-8 разработали как глубокую модернизацию серийного истребителя МиГ-21. «Балалайки» регулярно модернизировались с 1959 по 1972 год. Изменения в основном заключались в установке более мощных двигателей, оснащении новым вооружением и оборудованием, а также увеличении запаса топлива. Но в случае с Е-8 нововведений в конструкции было так много, что самолету присвоили самостоятельный индекс МиГ-23. Главными внешними отличиями Е-8 являлись воздухозаборник, который находился под фюзеляжем, и переднее плавающее горизонтальное оперение (ПГО). На дозвуковых скоростях полета ПГО отслеживало направление воздушного потока и не создавало подъемную силу. Но когда самолет достигал скорости звука, оно фиксировалось в нейтральном положении относительно продольной оси самолета. В результате вперед смещался аэродинамический фокус, сохраняя требуемые запасы продольной устойчивости при полете на сверхзвуковых скоростях.

На опытном МиГ-21Ф-13 проверили эффективность такого оперения. Фиксация происходила плавно и не усложняла пилотирование. В связи с этим удалось расширить диапазон перегрузок с 2,5 единицы до 5, что позволило улучшить маневренные свойства истребителя.

Предполагалось, что основным оружием Е-8 будут ракеты К-13М с радиолокационным наведением. Увеличение веса самолета и лобового сопротивления должно было компенсироваться установкой более мощного двигателя Р21-300. Но РЛС «Базальт» так и не появилась, и самолет пришлось приспосабливать под «Сапфир».

Испытания Е-8

Первый экземпляр самолета был закончен в январе 1962 года. В состав экипажа вошли ведущий летчик Георгий Мосолов, дублер Александр Федотов, ведущий инженер Вано Микоян, его помощник В. Щеблыкин. Механиком и мотористом самолета стали В. Кочкин и Г. Спицын.

Пробные полеты показали, что двигатель Р-21Ф-300 к летным испытаниям готов не полностью. За несколько десятков полетов произошло 11 остановок двигателя, которым почти всегда предшествовал помпаж компрессора — явление не только неприятное, но и опасное. При помпаже начинались сильные боковые колебания самолета. В процессе летных испытаний конструкторы ОКБ пытались улучшить запасы газодинамической устойчивости компрессора: меняли аппарат компрессора, регулировку открытия ленты перепуска воздуха из компрессора, сам двигатель и т. д. Но исправить ситуацию они не смогли — двигатель остался очень чувствительным к изменению режимов на больших скоростях.

Программа заводских испытаний заканчивалась. К этому времени Мосолов налетал чуть больше 16 часов. Испытания закончились тем, что 11 сентября 1962 года произошло разрушение диска шестой ступени компрессора двигателя при разгоне на скорости 1,8 Маха на высоте 15 000 метров. Двигатель развил 11000–12000 оборотов в минуту, и часть оторвавшегося диска пробила корпус двигателя и фюзеляж. Это вызвало разрушение обеих гидросистем и топливного бака, что привело к пожару и потере управления. Также был разрушен элерон, в результате чего самолет начал свое винтовое падение с высоты в 15 километров. А помпаж компрессора и канала воздухозаборника привел к тому, что самолет практически полностью лишился управления. Мосолов катапультировался на сверхзвуковой скорости и получил тяжелые травмы. К сожалению, испытания Е-8 стали последними в летной биографии заслуженного летчика-испытателя СССР Георгия Константиновича Мосолова, Героя Советского Союза, полковника, автора трех абсолютных мировых авиарекордов скорости и высоты. В дальнейшем он работал ведущим инженером на летной станции ОКБ А. И. Микояна.

29 июня 1962 года поднялся в воздух второй экземпляр Е-8 под управлением Александра Федотова. Летчик-испытатель успел совершить 13 полетов, но авария на первом самолете вынудила прекратить испытания и на этой машине.

Пожертвовав собой, Е-8 открыл дорогу для истребителей нового поколения

После многочисленных анализов, и в том числе из-за необходимости капитальных решений с двигателем, проект закрыли, даже несмотря на хорошие летно-технические характеристики. Конструкторы ОКБ переключились на разработку проекта истребителя Е-8М, для которого сохранили название МиГ-23. Он унаследовал конструкцию крыла, оперения и шасси от Е-8. Дальнейшие работы привели к созданию самолета укороченного взлета и посадки МиГ-23ПД (заводской индекс «23-01») с маршевым двигателем Р27Ф-300 и двумя подъемными двигателями РД 36-35, а также с боковыми воздухозаборниками. Они перешли и на следующую еще более модифицированную машину «23-11» с изменяемой геометрией крыла и без подъемных двигателей. Последняя стала прототипом фронтового истребителя МиГ-23 и его модификаций.

Также из самолета Е-8 был создан опытный многофункциональный истребитель МФИ пятого поколения — проект 1.44. В этих самолетах воплотились те решения, которые были заложены в проект Е-8. Новинкам, которые были испытаны на Е-8, такие как новый фонарь и тормозной парашют в основании киля, нашли применение на серийных модификациях МиГ-21 (ПФМ, С, СМ и т. п.). А вот двигатель из-за виновника — шестиступенчатого компрессора — оказался не приспособленным к жизни.

Построенный в далекие 60-е годы экспериментальный самолет Е-8, на много лет опережал свое время. Его короткая летная карьера немало поспособствовала тому, что мир увидел многоцелевой истребитель третьего поколения с изменяемой геометрией крыла МиГ-23. Совершивший всего около 40 полетов Е-8 также открыл дорогу к созданию истребителей четвертого и пятого поколений с применением конструктивных решений, впервые опробованных именно на нем.