Звездный юрист Жорин заявил, что Ефремову грозит еще одна статья

Москва, 12 июня. Уголовное дело о сбыте наркотиков, в котором фигурирует актер Михаил Ефремов, может повлиять на следствие по факту смертельного ДТП. Такую оценку озвучил адвокат Сергей Жорин.

Юрист пояснил, что при обнаружении наркотиков в организме возбуждается два дела: о сбыте запрещенных веществ и об их употреблении.

«Меня интересует, административку возбудили по отношению к Ефремову за употребление?» — рассуждает Жорин.

Он предположил, что актер мог употребить наркотики в гостях, тогда ему придется назвать тех, кто его угостил. Этими людьми, как утверждает юрист, вполне могут оказаться знаменитости, которых будет ожидать уголовная ответственность. При этом Жорин уточнил, что само уголовное дело о сбыте наркотиков не отразится на Ефремове.

«А вот если возбудят административное дело за употребление, то это на нем может сказаться. Это обстоятельство, характеризующее личность подсудимого», — заявил звездный юрист.

В этом случае Ефремову грозит административный арест и постановка на наркологический учет.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную и допустил лобовое столкновение с фургоном. Инцидент произошел на Смоленской площади в Москве, в результате ДТП скончался водитель грузовика. Медосвидетельствование показало наличие в организме Ефремова наркотиков и алкоголя.