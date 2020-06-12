Активисты «Большой перемены» устроили флешмоб в День России

Москва, 12 июня. Участники проекта «Большая перемена» из разных уголков страны записали ролик, на котором исполнили гимн России.

Школьники и их родители из Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Вологодской и Брянской областей, Республики Бурятия и других регионов поздравили с Днем России.

Участников «Большой перемены» 12 июня ждет онлайн-трансляция выступления Героя России летчика Дамира Юсупова. Он расскажет о том, что в жизни каждого человека есть место подвигу.

Подписчики смогут задать свои вопросы знаменитому пилоту. В течение дня в группе состоятся интересные конкурсы и флешмобы.