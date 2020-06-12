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Певица Камбурова высказалась о «Рождественских встречах» Пугачевой

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Певица Камбурова высказалась о «Рождественских встречах» Пугачевой

Москва, 12 июня. Певица Елена Камбурова не оценила «Рождественские встречи» примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, назвав атмосферу этих встреч неприемлемой для себя.

Елена Камбурова призналась, что Алла Пугачева неоднократно приглашала ее принять участие в подобных мероприятиях, которые транслировались по федеральным каналам. Однако певица наотрез отказывалась.

«Пугачева приглашала меня выступить в своих «Рождественских встречах», но я отказалась. Атмосфера этих встреч для меня неприемлема. Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало», — объяснила Елена Камбурова.

Отметим, Камбурову и Пугачеву раньше постоянно сравнивали. Сама Камбурова заявила, что такие сравнения являются для нее неожиданными и неприятными.

Ранее бывшая помощница Пугачевой рассказала правду о работе с певицей. Алла Пугачева любит дарить своим подчиненным самые щедрые подарки, но не терпит непрофессионализма, рассказала бывшая помощница примадонны Валентина Левунова. По ее словам, Алла Пугачева только со стороны кажется властной и неприступной женщиной, но на самом деле она умеет ладить с коллективом, проявляя открытость и позитив.

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Источник: teleprogramma.pro
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