В ООН установили происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракеты

Москва, 12 июня. Крылатые ракеты, атаковавшие в 2019 году нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и аэропорт в Саудовской Аравии, были «иранского происхождения». Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Документ, посвященный исполнению резолюции 2231, адресован Совету безопасности ООН. Предыдущий доклад, выпущенный в декабре, констатировал, что использование ракет и беспилотников иранского производства при нападении на саудовские нефтяные объекты не было подтверждено.

По данным нового доклада, в ООН исследовали фрагменты оружия, которое применялось для атак в прошлом году.

«Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения», — говорится в докладе.

Аналогичный вывод эксперты сделали и в отношении беспилотников, участвовавших в нападениях. Сообщается, что к такому заключению в ООН пришли на основании конструктивных особенностей оружия и надписей на фарси.

Напомним, в сентябре 2019 года были атакованы месторождения Абкайк и Хурайс, из-за чего нефтедобыча Саудовской Аравии сократилась наполовину. Ответственность за акцию на себя взяли боевики из движения «Ансар Алла», которое контролирует север Йемена. Однако, официальный Эр-Рияд заявил, что экстремисты не могли организовать нападение, поскольку ракеты прилетели с другого направления, обвинив в этом Иран. В Тегеране обвинения в атаке отвергли.