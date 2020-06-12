Украинский политолог Ищенко назвал союз РФ и Китая главной угрозой для США и НАТО

Киев, 12 июня. Китай и Россия сопротивляются американским планам мировой гегемонии, представляя угрозу для США, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.

НАТО, по его словам, является одним из механизмов обеспечения реализации планов глобалистов, поэтому российско-китайский союз является угрозой и для Альянса. Ищенко отметил, в начале 90-х были разговоры о том, что этот блок вообще следует распустить, так как «угроза» со стороны стран-участниц Варшавского договора и СССР пропала. Но леволиберальные глобалисты превратили НАТО в свое военно-политическое оружие для обеспечения гегемонии США в мире. Отсюда и расширение блока с региона Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.

Ранее о том, что Россия и ее сотрудничество с Китаем являются главной угрозой НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Ищенко назвал это констатацией факта, потому США когда-то приняли в свое время решение, что они должны выстроить мир по своему образцу и подобию на основах лево-либеральной глобалистской идеологии. Но эта идеология была принята не во всем мире.

«В частности, Россия и Китай активно сопротивлялись как влиянию этой идеологии, так и американским планам мировой гегемонии. Естественно, в этом положении американцы несут угрозу нам, а мы — им», — пояснил он в интервью порталу «Украина.ру».

Напомним, Россия впервые с 1989 года была признана основной угрозой для безопасности Альянса на саммите НАТО, прошедшем в 2016 году в Варшаве. Расширение блока на восток и приближение к российским границам неоднократно комментировал президент РФ Владимир Путин.

Еще в 2017 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным» российский лидер назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором нет союзников, а есть только их вассалы.

Говоря о расширении блока, он подчеркнул, что Россия должна в связи с этим предпринимать контрмеры. То есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают угрожать России.