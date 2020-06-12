Рената Литвинова приезжала в квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Москва, 12 июня. Актриса Рената Литвинова 11 июня заходила в гости к семье Михаила Ефремова, пока тот был на допросе следствия. Известно, что пробыла она там всего несколько минут.

Рената Литвинова является крестной матерью дочери Михаила Ефремова, с семьей актера она общается достаточно тесно. В своем аккаунте в Instagram она даже опубликовала пост в поддержку актера. Актриса попросила общественность быть более милосердной.

Добавим, что в течение пяти часов актера допрашивали в рамках двух уголовных дел: о нарушении ПДД и незаконном обороте наркотиков. По второму он проходит в статусе свидетеля, пишет «Ura.ru».

Резонансное ДТП произошло вечером 8 июня в Москве. Джип, за рулем которого ехал актер Ефремов, вылетел на встречную полосу и совершил столкновение с фургоном. В результате аварии от полученных травм скончался водитель грузовика. В крови актера нашли алкоголь. В рамках следствия актера отправили под домашний арест.

Артист отказался принести извинения семье погибшего водителя.

Российский депутат Леонид Калашников считает, что Ефремова надо отправить за решетку, ведь того требует общественность.