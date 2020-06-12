Полуголая Брежнева устроила жаркие танцы на столе с Monatik

Москва, 12 июня. Популярная российская певица Вера Брежнева приняла участие в съемках клипа Monatik. Об этом исполнительница рассказала в своем профиле в социальной сети Instagram, назвав это событие одним из важнейших в своей жизни.

Ранее певица анонсировала, что подготовила сюрприз для своих поклонников. Некоторые фанаты предположили, что это либо сольный альбом, либо клип. Так оно и случилось. Вчера на официальном YouTube-канале певца Monatik вышел видеоролик на песню под названием «Вечериночка». В съемках приняла участие Вера Брежнева.

«Мы приглашаем вас на «Вечериночку» нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днем и утром. Каждый день недели! И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!» — написала Брежнева под опубликованным видео в Instagram.

По сюжету клипа Вера Брежнева и Monatik организовали вечеринку в доме с бассейном. В центре внимания — певица. Она меняет наряды и радует фанатов откровенными движениями. Брежнева даже устроила жаркие танцы на столе в открытом сверкающем платье, которое очень похоже на свадебное.

Многие поклонники были в восторге от клипа. Они заметили, что, оказывается, Вера Брежнева не только хорошо поет, но и умеет двигаться.

«Вера, вы неподражаемая!» — написал с восхищением efimenko261. «Круто! Вера, вы красотка», — поддержала lara.63. «Ты огонек и как всегда красота!» — отметила sveta_lisina_art. «Потрясающая Вера и бомбическое видео. Вера, вы талантище и невероятная красотка», — осыпала комплиментами кумира alenapobeda14.

Однако некоторые поклонники исполнительницы новое творение не оценили и заявили, что «Вера здесь вообще не к месту».

«Вера, Вы бездарность», — написала marinatrofimchuk3388. «Ни голоса, ни движения я не вижу у Веры. Где вокал, где голос? Шопот», — разочарованно заметила alinute79.

Ранее Брежнева поделилась с подписчиками эффектными кадрами в открытом купальнике и показала, что заметно похудела. Певица для фотографии выбрала весьма откровенную позу. Она сделала снимок в зеркале, развернувшись к нему спиной таким образом, что полностью видны ягодицы артистки.