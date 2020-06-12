Полуголая Брежнева устроила жаркие танцы на столе с Monatik

Москва, 12 июня. Популярная российская певица Вера Брежнева приняла участие в съемках клипа Monatik. Об этом исполнительница рассказала в своем профиле в социальной сети Instagram, назвав это событие одним из важнейших в своей жизни.
Ранее певица анонсировала, что подготовила сюрприз для своих поклонников. Некоторые фанаты предположили, что это либо сольный альбом, либо клип. Так оно и случилось. Вчера на официальном YouTube-канале певца Monatik вышел видеоролик на песню под названием «Вечериночка». В съемках приняла участие Вера Брежнева.
«Мы приглашаем вас на «Вечериночку» нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днем и утром. Каждый день недели! И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье!» — написала Брежнева под опубликованным видео в Instagram.
По сюжету клипа Вера Брежнева и Monatik организовали вечеринку в доме с бассейном. В центре внимания — певица. Она меняет наряды и радует фанатов откровенными движениями. Брежнева даже устроила жаркие танцы на столе в открытом сверкающем платье, которое очень похоже на свадебное.
Многие поклонники были в восторге от клипа. Они заметили, что, оказывается, Вера Брежнева не только хорошо поет, но и умеет двигаться.
«Вера, вы неподражаемая!» — написал с восхищением efimenko261.
«Круто! Вера, вы красотка», — поддержала lara.63.
«Ты огонек и как всегда красота!» — отметила sveta_lisina_art.
«Потрясающая Вера и бомбическое видео. Вера, вы талантище и невероятная красотка», — осыпала комплиментами кумира alenapobeda14.
«Каким бы это лето ни было... Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и всё, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Давай осуществим всё то, во что мы верили! Всё, что затеяли...? Всё, что однажды зацепило нас! Сейчас! Мы приглашаем Вас на ВЕЧЕРиНОЧКУ нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье! Мы Не настаиваем, но предлагаем. Давайте просто отдохнём, ну хоть на пять минут, от ожидания будущего, которого совсем не знаем. И да, теперь понятно окончательно, хотя на это подозрения были ранее. Вера в любовь спасает мир! А давайте с нами!» @monatik_official ♥️ #VECHERiNOCHKA #ВЕЧЕРиНОЧКА
Однако некоторые поклонники исполнительницы новое творение не оценили и заявили, что «Вера здесь вообще не к месту».
«Вера, Вы бездарность», — написала marinatrofimchuk3388.
«Ни голоса, ни движения я не вижу у Веры. Где вокал, где голос? Шопот», — разочарованно заметила alinute79.
Ранее Брежнева поделилась с подписчиками эффектными кадрами в открытом купальнике и показала, что заметно похудела. Певица для фотографии выбрала весьма откровенную позу. Она сделала снимок в зеркале, развернувшись к нему спиной таким образом, что полностью видны ягодицы артистки.