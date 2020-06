Полуголая Брежнева устроила жаркие танцы на столе с Monatik

«Каким бы это лето ни было... Мы верим, что увидимся, обнимемся здоровые, и всё, что вдруг пошло не так, наладится, как можно быстрее. Мы обязательно станцуем, что умеем. А танцы ведь умеют поднимать любое настроение. Плюс... Лето пришло. Так что мы без домашних вечериночек оставить не посмеем Вас. Давай осуществим всё то, во что мы верили! Всё, что затеяли...? Всё, что однажды зацепило нас! Сейчас! Мы приглашаем Вас на ВЕЧЕРиНОЧКУ нового времени! С любимыми людьми. Домашнюю. Со всеми, с кем в доверии! Будьте здоровы, вечером и ночью, днём и утром. Каждый день недели. И помните... про танцы. Ведь танцы — это каждым мигом наслажденье! Мы Не настаиваем, но предлагаем. Давайте просто отдохнём, ну хоть на пять минут, от ожидания будущего, которого совсем не знаем. И да, теперь понятно окончательно, хотя на это подозрения были ранее. Вера в любовь спасает мир! А давайте с нами!» @monatik_official ♥️ #VECHERiNOCHKA #ВЕЧЕРиНОЧКА

