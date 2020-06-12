В ООН опасаются роста использования детского труда на фоне пандемии COVID-19

Москва, 12 июня. Государства должны расширить поддержку семей, чтобы защитить детей от трудовой эксплуатации на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместном докладе Международной организации труда и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно представленным в документе данным, за последние двадцать лет число работающих детей уменьшилось на 94 миллиона.

«Этот выдающийся результат находится сейчас под угрозой. Пандемия, скорее всего, обратит этот прогресс вспять и осложнит достижение глобальной цели прекращения детского труда», — утверждают эксперты.

В качестве причины неутешительной тенденции специалисты называют рост бедности, вызванный влиянием на экономику эпидемии COVID-19.

«Согласно исследованиям, рост бедности на один процент влечет за собой в некоторых странах увеличение использования детского труда на 0,7%», — отмечается в докладе.

Еще одним фактором увеличения использования детского труда стало закрытие школ, которое затронуло свыше миллиарда учащихся в более чем 130 странах. В ООН опасаются, что многие подростки могут попросту бросить учебу и пополнить рынок труда в сложившихся условиях.

Кроме того, эксперты прогнозируют обострение гендерного неравенства, поскольку девочки наиболее уязвимы к эксплуатации в домашнем хозяйстве.