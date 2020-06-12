Власти Крыма анонсировали бронирование отдыха с 1 июля для всех россиян

Москва, 12 июня. Россияне смогут бронировать отдых в Крыму с 1 июля, передает пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции, в том числе необходимость проходить двухнедельный карантин для прибывающих из других регионов России. В этот же день в республике начинается курортный сезон, однако до начала июля в санаториях и отелях будут размещать только жителей полуострова.

«С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — отмечает глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко.

Он также добавил, что в течение последних двух месяцев на горячую линию министерства поступило почти 6 тысяч обращений. По сравнению с прошлым годом их количество многократно увеличилось. Так, если 10 июня 2019 года операторы приняли 18 звонков, то спустя год — уже 439.

Горячая линия работает круглосуточно. Наиболее часто россияне спрашивают о возможности прибытия в Крым и переносе туров, самыми заинтересованными при этом оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга.

По оценкам властей Крыма, в этом году из-за пандемии коронавируса регион потерял от 1 до 2 миллионов туристов.