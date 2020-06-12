Врач назвал лучшее время для отдыха на пляже

Москва, 12 июня. Чтобы с пользой для организма провести время на солнце, нужно не забывать об оптимальном времени выхода на пляж. Об этом рассказал руководитель ЛОР-клиники, врач Владимир Зайцев.

Он назвал благоприятные для отдыха часы, заметив, что на пляже не стоит находиться больше семи часов в сутки, а в воде — максимум 20 минут.

«Оптимальное время нахождения на пляже — это с 08.00 до 12.30 и с 16.30 до 19.00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10–15 минут, 20 минут максимум», — подчеркнул специалист.

Он назвал последствия, которые могут грозить человеку, который пренебрег этими правилами. По словам Зайцева, если указанный режим нарушить, то это может грозить перегревом или обгоранием кожи. Врач также призвал не злоупотреблять долгим плаванием в соленой воде. Дело в том, что это может привести к риниту или фарингиту из-за пересушенных слизистых.

Как заметив врач, стоит выбирать галечные пляжи, чтобы песчинки не попадали в носоглотку, застревая и вызывая тем самым воспаления. По его словам, необходимо промывать обычной водой нос и горло после купания в соленом море.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ предлагает утвердить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих для российских пляжей. В министерстве уточнили, что с 2021 года избавит владельцев пляжей от получения разрешений на их работу. Будет достаточно соответствующей декларации.

Глава российского правительства Михаил Мишустин несколько дней назад объявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Он напомнил, что с 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, более десяти новых внутренних туристических маршрутов в России будет разработано в самое ближайшее время. Новые направления будут открыты летом, ключевыми из них станут Калининградская область, Хакасия, Байкал и Алтай.