Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования для магазинов и рынков

Москва, 12 июня. Роспотребнадзор подготовил проект обновленных санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, которые реализуют пищевую продукцию.

Новые правила разработаны для предотвращения появления и распространения инфекционных заболеваний и отравлений. Отмечается, что рыбным магазинам будет запрещено размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Согласно новым правилам, над торговыми местами на открытых рынках должны быть установлены навесы для защиты продуктов от осадков и солнечных лучей. В торговых палатках и киосках теперь необходимо наличие раковины для мытья рук.

Продавцам будет запрещено продавать товары, упавшие на пол, а также взвешивать на весах продукты без упаковки. Яйца нельзя будет продавать в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты. Продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли будет запрещена.

«В торговых объектах, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, создаются условия для обработки и хранения данных контейнеров, тележек и корзин отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря», — подчеркивается в документе.

Ранее на сайте Роспотребнадзора были опубликованы советы, как правильно выбирать, где покупать и как хранить черешню. Специалисты советуют покупать черешню на крупных рынках, где проводится постоянный лабораторный контроль качества. Покупатель вправе потребовать информацию о том, где росла ягода, в каких условиях. Кроме того, продавец обязан показать документы на продукцию по просьбе покупателя.