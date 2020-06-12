Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбой с Богомоловым

Москва, 12 июня. Телеведущая Ксения Собчак продолжает комментировать фигуру афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого полицейскими Миннеаполиса привело к массовым протестам в США.

В этот раз светская львица сравнила похороны убитого со своей последней свадьбой, когда она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.

«Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность — вот наша связующая нить», — написала Собчак, выложив фото катафалков с похорон Флойда в Хьюстоне и своей свадьбы.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились в сентябре прошлого года. В ЗАГС молодожены добирались на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После заключения брака пара каталась по Москве на карете с лошадьми, передает Ura.ru.

Внешняя схожесть церемоний заставила телеведущую говорить о том, что она и Флойд имеют не просто что-то общее.

«В этой точке, вдруг я и Флойд, мы стали братьями, и стали равны!» — резюмировала знаменитость.

Похороны Флойда прошли 9 июня в Техасе. На кладбище гроб с усопшим вез конный катафалк. На прощание помимо родственников пришли множество людей, столкнувшихся с полицейским насилием в США.