Собчак сравнила похороны Джорджа Флойда со своей свадьбой с Богомоловым

Казалось бы,что общего у меня,простой белой девушки из города белых ночей , и шестикратно судимого черного героя протестов? Обрядность-вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов-обьединяйся!!Приятно ,конечно ,быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии,доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и......Флойду! И в этой точке, вдруг Я и Флойд , мы стали братьями,и стали равны!!! Аминь и до здравствует #VIPRIP

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 11, 2020 at 10:55am PDT